День усадебных традиций, или Что такое суаре

Если вам наскучил привычный досуг в выходные дни, как насчёт того, чтобы отдохнуть в духе дворянства XIX века? За полтора столетия своего расцвета русская усадьба приобрела множество традиций, которые могут быть сегодня интересны и полезны современному посетителю музея. Это, прежде всего, балы и званые обеды, прогулки по липовым аллея парка, занятия рукоделием, чтение вслух в семейном кругу, настольные игры, «живые картины» и домашние театральные представления. Какая же из перечисленных традиций станет темой музейного мероприятия?! И какие развлечения предлагали гостям в богородицкой усадьбе больше века назад?! Обо всём об этом гости узнают, посетив суаре во дворце графов Бобринских.



Стоимость: 100 руб.