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День города в музее оружия

День города в музее оружия

9 сентября, в День Тульской области и города-героя Тулы, Тульский государственный музей оружия традиционно станет одной из главных площадок проведения праздничных мероприятий.

С 10.00 музей приглашает на пешеходные экскурсии «Тула оружейная». Гостей ждут удивительные истории и легенды о зарождении на тульской земле оружейного производства, о Кузнецкой слободе, легендарном Левше, семье Демидовых, о роли Петра Великого в развитии Тулы как оружейной столицы России.

В 11.30 краеведы и знатоки родного города посостязаются в знании истории Тулы, отвечая на вопросы, исполняя песни и стихи, выполняя творческие задания тематического конкурса «Есть город в России…».

С 12.00 на территории музея посетители смогут провести фотосессии на интерактивных фототочках «Форпост», «Ожившая история». Настоящая военная палатка, камуфляж, различные макеты оружия сделают фотоснимки незабываемыми.

В это же время на интерактивной площадке «Форпост» можно пройти «Курс молодого бойца».

С 14.00 до 17.00 все желающие смогут постичь азы оружейного искусства на мастер-классах «Ажур металла рукотворный», «Искусство тульской всечки и резьбы», «Премудрости волшебной глины», которые проведут ведущие специалисты тульских оборонных предприятий.

В 16.00 на детской игровой площадке будет развернут музейный танкодром и состоится тактическая игра «Танковые бои» на радиоуправляемых моделях легендарных танков «Т-34» и «Тигр».

С 16.00 до 17.00 на территории могучего «шлема» состоится праздничная концертная программа «Тобой, мой город, я могу гордиться!», в которой примут участие лучшие творческие коллективы Тульской области.

Завершится праздничный день светомузыкальным представлением!

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
9 сентября 2017, суббота
10:00
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