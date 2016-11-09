Яблоня Толстого в твоем саду

Сотрудники научно-культурного центра яснополянского музея приглашают к участию в программе всех желающих — и тех, кто делает лишь первые шаги в создании собственного сада, и тех, кто имеет солидный опыт в этой области.

В рамках программы в период с ноября по май следующего года будут проводиться лекции и мастер-классы научных сотрудников и специалистов отделов мемориального сада, парка и тепличного хозяйства Ясной Поляны. Регулярно посещая их, можно будет узнать:

историю яснополянских садов, сорта яблонь, плодово-ягодных кустарников, выращиваемых в ХIX-начале XX вв. в дворянских усадьбах и сохранившихся до наших дней (ноябрь 2016)

об усадебном цветоводстве, теплице и оранжерее (декабрь 2016)

о пряных и овощных культурах, «лекарственном огороде» XIX в. и применении его в лечении и кулинарии (декабрь 2016)

о рецептах яснополянских заготовок из яблок и других плодов, некоторые из которых можно будет попробовать на дружеском чаепитии (январь 2017)

Весной на мастер-классах в яснополянском саду и теплице участники программы познакомятся с особенностями и способами прививки, формирования и обрезки саженцев и молодых плодовых деревьев, выращивания цветочно-декоративных растений и рассады. Кстати, саженцы старинных сортов яблонь и ягодных кустарников, выращивавшихся у Толстых и бережно сохраненных сотрудниками музея, можно будет приобрести и для своего сада. Заключительное занятие — экскурсия по цветущим садам и огороду усадьбы Ясная Поляна — состоится в мае 2017 года.