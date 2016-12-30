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Тульская городская игрушка

Тульская городская игрушка

Цикл мастер-классов посвящен знакомству с тульской городской игрушкой. Этот исконно тульский народный промысел появился в конце XVII — нач. XVIII вв. в слободе Большие Гончары. Лепили игрушку из остатков гончарной глины, это были барыни, танцующие пары, кормилицы с детьми, всадники и всадницы, монахи и монахини. Фигурки получались немного вытянутыми, наряды отражали модные тенденции того времени. К сожалению, после революции тульская городская игрушка была надолго забыта.

Восстановлением этого промысла занимаются народные мастера России Ирина Дмитриевна Бежина и Ольга Алексеевна Андреева. На мастер-классах члена Союза художников Р. Ф. Ольги Андреевой в «Школе ремесел» вы познакомитесь с историей тульской городской игрушки, её особенностями и научитесь основным приемам работы с глиной.

Тематика мастер-классов (каждый четверг января):

  • 5 января, 18.00 — «Тульский голубь» (лепка)
  • 12 января, 18.00 — «Лошадка» (лепка)
  • 19 января, 18.00 - «Тульский голубь» (роспись)
  • 26 января, 18.00 - «Лошадка» (роспись)

Стоимость каждого занятия:250 Р для взрослых, 120 П для детей. Записывайтесь на мастер-классы заранее!

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
5 января 2017, четверг
18:00
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12 января 2017, четверг
18:00
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19 января 2017, четверг
18:00
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