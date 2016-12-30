Цикл мастер-классов посвящен знакомству с тульской городской игрушкой. Этот исконно тульский народный промысел появился в конце XVII — нач. XVIII вв. в слободе Большие Гончары. Лепили игрушку из остатков гончарной глины, это были барыни, танцующие пары, кормилицы с детьми, всадники и всадницы, монахи и монахини. Фигурки получались немного вытянутыми, наряды отражали модные тенденции того времени. К сожалению, после революции тульская городская игрушка была надолго забыта.

Восстановлением этого промысла занимаются народные мастера России Ирина Дмитриевна Бежина и Ольга Алексеевна Андреева. На мастер-классах члена Союза художников Р. Ф. Ольги Андреевой в «Школе ремесел» вы познакомитесь с историей тульской городской игрушки, её особенностями и научитесь основным приемам работы с глиной.

Тематика мастер-классов (каждый четверг января):

5 января, 18.00 — «Тульский голубь» (лепка)

12 января, 18.00 — «Лошадка» (лепка)

19 января, 18.00 - «Тульский голубь» (роспись)

26 января, 18.00 - «Лошадка» (роспись)

Стоимость каждого занятия:250 Р для взрослых, 120 П для детей. Записывайтесь на мастер-классы заранее!