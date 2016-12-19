Степи Куликова поля

Завершающая год встреча в лектории Тульского историко-археологического товарищества будет вновь посвящена уникальной природе Куликова поля. На этот раз беседа пойдет о степях.

Огромное количество художественных, литературных и поэтических произведений посвящено историческому событию 1380 года. Донское побоище в воображении большинства людей связано с необозримыми, бескрайними степными просторами Куликова поля. Что такое степи глазами ученых? Какими были степи в XIV веке, чем они отличаются от современных степей? Какое растение по праву можно назвать царем степей и почему? На эти и многие другие вопросы ответит научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле», доцент кафедры биологии Тульского государственного университета, кандидат биологических наук Елена Михайловна Волкова.



Цена билета — 100 Р.