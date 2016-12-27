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Рождественская звезда

Рождественская звезда

Миниатюрный шарик с точечной росписью прекрасно дополнит украшение новогодней елки. В процессе работы можно будет освоить простейшие приёмы точечной росписи. Также прозвучит рассказ об истории этого вида искусства и традиции изготавливать Рождественскую звезду. Увлекательное занятие для детей и взрослых, свобода творчества и яркие орнаменты станут запоминающимся завершением серии праздничных мастер-классов.

Стоимость билета — 100 Р. Подробная информация и запись по телефону: +7−4872−36−16−63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
5 января 2017, четверг
15:00
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