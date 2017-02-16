Подарок своими руками: 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества Выставочный зал предлагает посетить мастер-класс, на котором вы сможете сделать подарок своему мужу, отцу, дедушке, брату, другу.

Предлагаем вам окунуться в историю праздника, а также в процесс изготовления папье-маше и своими руками попробовать смастерить с помощью этой техники декоративные фигурки и раскрасить их.

Предварительная запись по телефону 56−09−92. Стоимость участия: детский — 60 Р, взрослый — 130 Р.