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Подарок своими руками: 23 февраля

Подарок своими руками: 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества Выставочный зал предлагает посетить мастер-класс, на котором вы сможете сделать подарок своему мужу, отцу, дедушке, брату, другу.

Предлагаем вам окунуться в историю праздника, а также в процесс изготовления папье-маше и своими руками попробовать смастерить с помощью этой техники декоративные фигурки и раскрасить их.

Предварительная запись по телефону 56−09−92. Стоимость участия: детский — 60 Р, взрослый — 130 Р.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
18 февраля 2017, суббота
14:00
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