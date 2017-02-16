Библейские и христианские мотивы в современной русской поэзии

Книга издана в городе Люблин (Польша) в издательстве Католического университета. В сборнике представлены стихотворения православной тематики всемирно известных русских авторов: Константина Кедрова, Ольги Кацюбы, Маргариты Аль, Олеси Николаевой, Виктора Коллегорского, Евгения Рейна, Ольги Седаковой. Произведения переведены на польский язык талантливым польским переводчиком, поэтессой, преподавателем Католического университета Ольгой Левицкой.

На творческой встрече, которая продолжит цикл мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Викентия Вересаева, посетители узнают об истории польского рода Смидовичей, к которому принадлежал писатель. Отдельной темой разговора станет рассказ о соединении католической и православной вер в семье Смидовичей и о духовном воспитании детей. Рассказ будет дополнен стихотворениями религиозной тематики, которые прозвучат в исполнении тульских авторов. Духовная поэзия станет той связующей нитью, которая объединит поэтов России и Польши, и сделает международным характер творческого общения.