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Знаменитые персоны

Знаменитые персоны

Программа «Знаменитые персоны» включает в себя экскурсию «Знаменитые люди в Дворянском Собрании» и литературно-музыкальный салон «Два сердца, музыкой скрепленных».

Стены Дворянского Собрания стали свидетелями визитов многих великих людей. В разные годы в доме Дворянского собрания бывали император Николай II, писатели и поэты Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. С. Хомяков, В. В. Маяковский, Н. Н. Асеев, актеры и музыканты Н. Н. Фигнер, М. Н. Ермолова, О.Л. Книппер-Чехова, Н. И. Белобородов, В. П. Хегстрем, Д.А. Агренев-Славянский, Л. В. Собинов, С. Я. Лемешев, И. С. Козловский, Л. О. Утесов и многие другие. Программа «Знаменитые люди в Дворянском Собрании» познакомит Вас с личностями, чьи биографии связаны с домом Дворянского Собрания.

Эпистолярные отношения Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мекк продлились около 13 лет. Это не были отношения богатой меценатки и опекаемого ею бедного гения. Теплота, искренность, возможность поделиться сомнениями, — фон Мекк на долгие годы стала настоящим другом и душевным поверенным Чайковского.

В программу, посвященную творчеству П. И. Чайковского, вошли вокальные сочинения и фрагменты опер композитора. Также прозвучат выдержки из переписки Чайковского и фон Мекк.

Продолжительность программы 2 часа.

Цена билета: 450 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
11 февраля 2017, суббота
17:00
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