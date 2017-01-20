Программа «Знаменитые персоны» включает в себя экскурсию «Знаменитые люди в Дворянском Собрании» и литературно-музыкальный салон «Два сердца, музыкой скрепленных».

Стены Дворянского Собрания стали свидетелями визитов многих великих людей. В разные годы в доме Дворянского собрания бывали император Николай II, писатели и поэты Л. Н. Толстой , И. С. Тургенев , А. С. Хомяков , В. В. Маяковский , Н. Н. Асеев , актеры и музыканты Н. Н. Фигнер , М. Н. Ермолова , О.Л. Книппер-Чехова, Н. И. Белобородов , В. П. Хегстрем , Д.А. Агренев-Славянский, Л. В. Собинов , С. Я. Лемешев , И. С. Козловский , Л. О. Утесов и многие другие. Программа «Знаменитые люди в Дворянском Собрании» познакомит Вас с личностями, чьи биографии связаны с домом Дворянского Собрания.

Эпистолярные отношения Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мекк продлились около 13 лет. Это не были отношения богатой меценатки и опекаемого ею бедного гения. Теплота, искренность, возможность поделиться сомнениями, — фон Мекк на долгие годы стала настоящим другом и душевным поверенным Чайковского.

В программу, посвященную творчеству П. И. Чайковского , вошли вокальные сочинения и фрагменты опер композитора. Также прозвучат выдержки из переписки Чайковского и фон Мекк.

Продолжительность программы 2 часа.

Цена билета: 450 Р.