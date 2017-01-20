Знаменитые персоны
Программа «Знаменитые персоны» включает в себя экскурсию «Знаменитые люди в Дворянском Собрании» и литературно-музыкальный салон «Два сердца, музыкой скрепленных».
Стены Дворянского Собрания стали свидетелями визитов многих великих людей. В разные годы в доме Дворянского собрания бывали император Николай II, писатели и поэты
Эпистолярные отношения Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мекк продлились около 13 лет. Это не были отношения богатой меценатки и опекаемого ею бедного гения. Теплота, искренность, возможность поделиться сомнениями, — фон Мекк на долгие годы стала настоящим другом и душевным поверенным Чайковского.
В программу, посвященную творчеству
Продолжительность программы 2 часа.
Цена билета: 450 Р.