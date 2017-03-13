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Жар-цвет

Жар-цвет

В некотором царстве, в некотором государстве, лет не сто тому и не двести, стояла деревенька. Прозывалась она Березою. Справно жили обитатели деревеньки Береза под защитой дивного Жар-цвета. Только похитил тот оберег Змей Змиуланович, не стало березянам счастья да радости. Вернуть Жар-цвет смогли сиротки Ваня да Маша. И ведь не силой справились, а ловкостью, смекалкой да трудолюбием. В опасных приключениях их ожидает много интересного.

Режиссер-постановщик Л. Салихова.

Цена билета: 200 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
7 июня 2017, среда
11:00
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