В некотором царстве, в некотором государстве, лет не сто тому и не двести, стояла деревенька. Прозывалась она Березою. Справно жили обитатели деревеньки Береза под защитой дивного Жар-цвета. Только похитил тот оберег Змей Змиуланович, не стало березянам счастья да радости. Вернуть Жар-цвет смогли сиротки Ваня да Маша. И ведь не силой справились, а ловкостью, смекалкой да трудолюбием. В опасных приключениях их ожидает много интересного.

Режиссер-постановщик Л. Салихова.

Цена билета: 200 Р.