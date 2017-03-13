Жар-цвет
В некотором царстве, в некотором государстве, лет не сто тому и не двести, стояла деревенька. Прозывалась она Березою. Справно жили обитатели деревеньки Береза под защитой дивного Жар-цвета. Только похитил тот оберег Змей Змиуланович, не стало березянам счастья да радости. Вернуть Жар-цвет смогли сиротки Ваня да Маша. И ведь не силой справились, а ловкостью, смекалкой да трудолюбием. В опасных приключениях их ожидает много интересного.
Режиссер-постановщик Л. Салихова.
Цена билета: 200 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
7 июня 2017, среда
11:00