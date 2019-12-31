В Тульской филармонии выступит фольклорный ансамбль «Услада». Программа интерактивно-обрядовых реконструкций фольклорного ансамбля «Услада» предлагает зрителям стать не только очевидцами, но и участниками нескольких из самых важных обрядовых действ на Руси: проводов в рекруты, периода «женихания» и свадьбы.

Традиционно, они будут проходить в сопровождении русской песни, без которой не мыслили свою жизнь наши предки.