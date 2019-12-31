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Услада

Услада

В Тульской филармонии выступит фольклорный ансамбль «Услада». Программа интерактивно-обрядовых реконструкций фольклорного ансамбля «Услада» предлагает зрителям стать не только очевидцами, но и участниками нескольких из самых важных обрядовых действ на Руси: проводов в рекруты, периода «женихания» и свадьбы.

Традиционно, они будут проходить в сопровождении русской песни, без которой не мыслили свою жизнь наши предки.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
24 февраля 2020, понедельник
17:00
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Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
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6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 899-1999 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Парад звёзд 80-х
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29 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
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