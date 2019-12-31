Услада
В Тульской филармонии выступит фольклорный ансамбль «Услада». Программа интерактивно-обрядовых реконструкций фольклорного ансамбля «Услада» предлагает зрителям стать не только очевидцами, но и участниками нескольких из самых важных обрядовых действ на Руси: проводов в рекруты, периода «женихания» и свадьбы.
Традиционно, они будут проходить в сопровождении русской песни, без которой не мыслили свою жизнь наши предки.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
24 февраля 2020, понедельник
17:00
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1600-2200 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 899-1999 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽