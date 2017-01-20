Сказки с оркестром

Музыкальная сказка для детей и взрослых по мотивам русской народной сказки «Морозко».

«Жили-были старик и старуха, и было у них две дочки. Настенька — добрая девушка, по хозяйству помогает.

А Марфуша слова доброго не скажет да все на печи лежит…» Так начинается «Морозко» — одна из самых известных и всеми любимых русских народных зимних сказок. Это волшебная и поучительная история, в которой зло и жадность наказаны, а доброта и терпение вознаграждаются.

Сказка «Морозко» в исполнении артистов филармонии — яркий, зрелищный, насыщенный музыкой, песнями и танцами спектакль, который будет интересен и детям, и взрослым.

И, конечно же, всех ждёт сюрприз!

Наши маленькие зрители увидят волшебные картинки из песка, созданные одним из лучших мастеров песочной анимации Ольгой Елисеевой.

Исполнители:

Оркестр русских народных инструментов «Тула» Художественный руководитель и главный дирижёр —

Владимир Аленичев

Детский фольклорный ансамбль «Ладушки»

Художественный руководитель — Ирина Ануфриева

Ольга Елисеева — песочное шоу

Текст читает — Ирина Ануфриева

Цена билета: 200 Р.