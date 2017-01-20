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Сказки с оркестром

Сказки с оркестром

Музыкальная сказка для детей и взрослых по мотивам русской народной сказки «Морозко».

«Жили-были старик и старуха, и было у них две дочки. Настенька — добрая девушка, по хозяйству помогает.

А Марфуша слова доброго не скажет да все на печи лежит…» Так начинается «Морозко» — одна из самых известных и всеми любимых русских народных зимних сказок. Это волшебная и поучительная история, в которой зло и жадность наказаны, а доброта и терпение вознаграждаются.

Сказка «Морозко» в исполнении артистов филармонии — яркий, зрелищный, насыщенный музыкой, песнями и танцами спектакль, который будет интересен и детям, и взрослым.

И, конечно же, всех ждёт сюрприз!

Наши маленькие зрители увидят волшебные картинки из песка, созданные одним из лучших мастеров песочной анимации Ольгой Елисеевой.

Исполнители:

  • Оркестр русских народных инструментов «Тула» Художественный руководитель и главный дирижёр —
  • Владимир Аленичев
  • Детский фольклорный ансамбль «Ладушки»
  • Художественный руководитель — Ирина Ануфриева
  • Ольга Елисеева — песочное шоу
  • Текст читает — Ирина Ануфриева

Цена билета: 200 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
29 января 2017, воскресенье
12:00
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29 января 2017, воскресенье
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