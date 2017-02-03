Русская семиструнная гитара — явление в мировой музыкальной культуре, интереснейшее и, к сожалению, до сих пор недостаточно изученное. Этот инструмент обладает иным, отличным от классической шестиструнной гитары строем и особенным, певучим и мелодичным звучанием.

Композитор, исполнитель и аранжировщик Сергей Руднев много лет занимается изучением истории русской семиструнной гитары. Во многом благодаря Рудневу мы заново открываем имена замечательных композиторов, писавших для этого самобытного инструмента, вновь слышим их музыку.

В программе концерта прозвучат сочинения Андрея Сихры (1773—1850), который считается изобретателем и основоположником русской гитары, Владимира Моркова, Александра Ветрова, Федора Циммермана, Ивана Ляхова, Михаила Высоцкого, а также нашего земляка, тульского дворянина, известного гитариста, благотворителя и общественного деятеля Николая Петровича Макарова (1810−1890 гг.).

Большинство этих произведений неизвестны широкой публике: Сергей Руднев пользовался уникальными нотными материалами, обнаруженными в архивах и частных коллекциях.

В этот же вечер в Тульском областном художественном музее впервые публично будет представлен прижизненный портрет Н. П. Макарова (автор неизвестен), который его потомки подарили Тульской областной филармонии в прошлом году. После реставрации полотно вернулось в Тулу и теперь будет постоянно экспонироваться в Дворянском собрании.

Цена билета: 300 Р.