В концерте-посвящении звёздам советской эстрады Анне Герман и Валерию Ободзинскому примут участие Ольга Невская и Илья Ушуллу.

Творчество Анны Герман и Валерия Ободзинского было пронизано лирикой любви. Но они не просто пели про любовь — они завораживали любовью. Именно поэтому, а ещё в связи с юбилейными датами артистов возникла программа-дань памяти и любви этим двум величайшим артистам.

Илья Ушуллу — солист Москонцерта, московский певец, артист, поэт, композитор, лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Илья является одним из ведущих вокалистов ГБУК города Москвы «Москонцерт». Илья Ушуллу — высокопрофессиональный певец с исключительной красоты тембром голоса (бас) широкого диапазона и совершенной вокальной техникой, прекрасными музыкальными данными и ярким актёрским мастерством.

Ольга Невская (сопрано) — певица, исполняющая весь жанровый спектр романса: старинный, современный, городской, классический и другие. В ее репертуаре самые нежные композиции всех стилей: от оперы до джаза и современной эстрады. Ольга — лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. ГРАН ПРИ конкурсов исполнителей русского романса, таких как «Романса голос осенний» и конкурса вокалистов имени Ф. И. Шаляпина , лауреат I премии конкурса «Московская романсиада», лауреат конкурса исполнителей романсов имени И. Юрьевой, солистка фонда им. Фёдора Шаляпина. Ольга Невская участвует в концертах фонда Елены Образцовой.

Купив билеты на концерт Ольги Невской, вы прикоснётесь к творчеству двух белых ангелов песни, Анны Герман и Ильи Ушуллу.