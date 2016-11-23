Ирина Круг

Сейчас песни Ирины Круг можно услышать как в России, так и за ее пределами. Каждый сможет найти в творчестве этой неординарной личности что-то близкое для себя, то, что не оставит равнодушным и заставит сердце биться чаще.

За прошедшее десятилетие Ирина записала более десяти альбомов и около ста песен, часть из которых активно ротировалась на радио. В начале пути Ирина записывала в основном печальные песни о любви, однако скоро её репертуар стал пополняться более энергичными творениями. Особенно выделяется композиция «Букет из белых роз», исполненная в дуэте с Виктором Королёвым. Ирина и Виктор совместно записали целый альбом, который очень скоро набрал популярность. Круг также выпустила два альбома с Алексеем Брянцевым.

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