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Безопасные премудрости и бесполезные шалости

Безопасные премудрости и бесполезные шалости

Музыкальная театрализованная программа для детей о правилах безопасности жизнедеятельности.

Программа направлена наформирование у детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. Представление отражает темы школьной программы по безопасности жизнедеятельности и способствует формированию устойчивых навыков адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте и при общении с незнакомыми людьми.

Дети, пришедшие на представление, услышат не лекцию, а сказку о том, как жили-были Василиса Премудрая и Кот Учёный. Всё у них было хорошо, да только котик большой шалун был: то с печки упадёт, то дверь чужому откроет. Вот и приходилось Василисе из всех бед его выручать. Только Василиса правила безопасности не рассказывала, а пела, чтобы Коту не скучно было. Не будет скучно и детям.

В программе исполняются стихотворения, загадки, песни о безопасности жизнедеятельности на улице, дома, в школе, в лесу.

Исполнители:

  • Образцовый ансамбль танца «Непоседы»
  • Образцовый ансамбль танца"Ника"
  • Фольклорный ансамбль «Усладушка»
  • Детский цирк «Ералаш»

Режиссёр-постановщик и автор сценария — Любовь Салихова.

Цена билета: 200 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
19 февраля 2017, воскресенье
12:00
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