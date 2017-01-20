Безопасные премудрости и бесполезные шалости

Музыкальная театрализованная программа для детей о правилах безопасности жизнедеятельности.

Программа направлена наформирование у детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. Представление отражает темы школьной программы по безопасности жизнедеятельности и способствует формированию устойчивых навыков адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте и при общении с незнакомыми людьми.

Дети, пришедшие на представление, услышат не лекцию, а сказку о том, как жили-были Василиса Премудрая и Кот Учёный. Всё у них было хорошо, да только котик большой шалун был: то с печки упадёт, то дверь чужому откроет. Вот и приходилось Василисе из всех бед его выручать. Только Василиса правила безопасности не рассказывала, а пела, чтобы Коту не скучно было. Не будет скучно и детям.

В программе исполняются стихотворения, загадки, песни о безопасности жизнедеятельности на улице, дома, в школе, в лесу.

Исполнители:

Образцовый ансамбль танца «Непоседы»

Образцовый ансамбль танца"Ника"

Фольклорный ансамбль «Усладушка»

Детский цирк «Ералаш»

Режиссёр-постановщик и автор сценария — Любовь Салихова.

Цена билета: 200 Р.