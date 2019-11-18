Александр Розенбаум и его «Старая Армия»

В Городском концертном зале выступит Александр Розенбаум вместе с музыкантами «Старой Армии».

Живой звук — непреложный закон выступлений. Фанера ненавистна и его подпись под предложениями об ограничении подобного рода обмана зрителей, всегда одна из первых в ряду единомышленников. По его глубокому убеждению — это цитата: «У людей, поющих под фонограмму в зале на тысячу мест, профессиональной совести нет». У Александра Яковлевича с совестью всё в порядке. Она в его стихах — их более семисот, в его книгах — их пятнадцать, в его актерских работах — достаточно вспомнить «Не хлебом единым» и, конечно же, в песнях, многие из которых, оставаясь любимыми и застольными, постепенно переходят в ещё более высокую категорию — народных.

По настоящему народных. «Казачья» и «Глухари», «Вальс-бостон» и «Ау», «Черный тюльпан» и «Утиная охота» — этим и другим прекрасным песням, конечно же, найдется место в предстоящем концерте, а если автор, вдруг, о какой-нибудь из них и забудет — зритель обязательно напомнит. И подпоёт. И это, помимо цветов и аплодисментов, наверное, и будет лучшим подарком для Народного артиста Российской Федерации, кавалера многих Государственных наград, полковника медицинской службы, поэта, певца, музыканта, композитора… и просто хорошего человека — Александра Яковлевича Розенбаума.

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