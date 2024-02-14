Знакомьтесь, пес
Премьера:
15.02.2024
Режиссер:
Роберт Седлачек
Актеры:
Береника Когоутова, Штепан Бенони, Хана Вагнерова, Иржи Лабус, Татьяна Медвецкая, Вероника Жилкова, Игорь Орозович, Мариан Роден
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
85 минут
Дина получает неожиданный подарок — пса. Но она терпеть не может собак! Что же с ним делать? А тут еще и выясняется, что ее жених, который сделал этот подарок, хотел отвлечь внимание от того факта, что у него интрижка. Причем с ее лучшей подругой. Со всех сторон Дину окружают грозовые тучи, но вдруг она начинает понимать, что лохматый «подарок», с которым надо гулять и играть, которого необходимо кормить и заботиться о нем, может стать ее настоящим другом. Душевное тепло и откровенная радость, которые пес дарит своей хозяйке, понемногу растапливают лед в сердце Дины. А когда случай сталкивает ее с симпатичным владельцем похожей собаки, становится ясно: в ее жизни начинается новая счастливая полоса.
Сегодня
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 февраля, понедельник
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 февраля, вторник
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 февраля, среда
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
19 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
20 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
21 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
18 февраля, воскресенье 00:00
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