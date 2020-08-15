Залив тишины
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 20.08.2020
Режиссер:
Паула Ван Дер Уст
Актеры:
Ольга Куриленко, Клас Банг, Брайан Кокс, Ассаад Буаб, Элис Крайдж, Кэролайн Гудолл, Шалиша Джеймс-Дэвис, Дункан Дафф
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
93 мин
Уилл верит в то, что его жена Розалинд, подозреваемая в убийстве их сына, невиновна. Однако вскоре ему открывается сокрушительная правда о ее прошлом, ведущая к разгадке другого нераскрытого преступления.
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26 сентября, суббота 21:00
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31 октября, суббота 12:00
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