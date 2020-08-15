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Залив тишины

Залив тишины

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 20.08.2020
 
Режиссер:
Паула Ван Дер Уст
  
Актеры:
Ольга Куриленко, Клас Банг, Брайан Кокс, Ассаад Буаб, Элис Крайдж, Кэролайн Гудолл, Шалиша Джеймс-Дэвис, Дункан Дафф
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Уилл верит в то, что его жена Розалинд, подозреваемая в убийстве их сына, невиновна. Однако вскоре ему открывается сокрушительная правда о ее прошлом, ведущая к разгадке другого нераскрытого преступления.

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Сегодня
14:20 Киносити
21:10 Алмаз Синема
22:15 Киносити
Завтра
14:20 Киносити
21:10 Алмаз Синема
22:15 Киносити
22 августа, суббота
14:20 Киносити
21:10 Алмаз Синема
22:15 Киносити
23 августа, воскресенье
14:20 Киносити
21:10 Алмаз Синема
22:15 Киносити
24 августа, понедельник
14:20 Киносити
22:15 Киносити
25 августа, вторник
14:20 Киносити
22:15 Киносити
26 августа, среда
14:20 Киносити
22:15 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Пилот
Купить билет
17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»
Купить билет
11 сентября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
22 августа, суббота 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
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