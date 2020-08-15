Залив тишины

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 20.08.2020

Режиссер: Паула Ван Дер Уст

Актеры: Ольга Куриленко, Клас Банг, Брайан Кокс, Ассаад Буаб, Элис Крайдж, Кэролайн Гудолл, Шалиша Джеймс-Дэвис, Дункан Дафф

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 93 мин

Уилл верит в то, что его жена Розалинд, подозреваемая в убийстве их сына, невиновна. Однако вскоре ему открывается сокрушительная правда о ее прошлом, ведущая к разгадке другого нераскрытого преступления.