  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Великая ирония - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Великая ирония

Великая ирония

Премьера:
28.09.2023
 
Режиссер:
Вуди Аллен
  
Актеры:
Лу де Лааж, Валери Лемерсье, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Грегори Гадебуа, Гийом де Тонкедек, Эльза Зильберштейн, Анна Луаре, Сара Мартинс, Арно Виар, Уилльям Надилам, Жанна Бурно, Янник Шуара, Филипп Юшан, Бенуа Форжар, Сэм Мирхоссейни
  
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  

Осенний Париж всегда особенно романтичен. Словно по иронии судьбы успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь…

0
Касса
Озеро страха. Присутствие
25 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 4 октября
Алмаз Синема
Объектив
19 августа - 4 октября
Синема Стар
Басня
11 мая - 4 октября
Алмаз Синема
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 4 октября
Иллизиум (Новомосковск)
Остаться в живых
21 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.