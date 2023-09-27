Великая ирония
Премьера:
28.09.2023
Режиссер:
Вуди Аллен
Актеры:
Лу де Лааж, Валери Лемерсье, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Грегори Гадебуа, Гийом де Тонкедек, Эльза Зильберштейн, Анна Луаре, Сара Мартинс, Арно Виар, Уилльям Надилам, Жанна Бурно, Янник Шуара, Филипп Юшан, Бенуа Форжар, Сэм Мирхоссейни
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
Продолжительноcть:
93 минуты
Осенний Париж всегда особенно романтичен. Словно по иронии судьбы успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который терял от нее голову еще в школьные годы. Но когда ревнивый муж начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь…
Сегодня
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, суббота
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, воскресенье
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, понедельник
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 октября, вторник
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 октября, среда
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
18:30
21:20
30 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
20:50
1 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
21:10
2 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
19:25
22:15
3 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
19:35
22:30
4 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
18:15
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