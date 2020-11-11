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Вечный свет

Вечный свет

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 19.11.2020
 
Режиссер:
Гаспар Ноэ
  
Актеры:
Шарлотта Генсбур, Беатрис Даль , Мика Арганараз, Янник Боно, Луп Бранкович, Стефания Кристиан, Клара Дезэй, Клод Гаян Малл, Карл Глусман, Пол Хеймлайн
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
51 мин
  

Фильм — посвящение искусству кино, моды и современной музыки. Гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, главную роль в котором исполняет Шарлотта Генсбур. Спустя всего год после каннской премьеры «Экстаза», режиссер возвращается на фестиваль с фильмом, спродюсированным модным домом Сен-Лоран, в котором любимые актрисы Ноэ — Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль — сталкиваются с современными ведьмами, жертвами моды и собственными демонами.

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HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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