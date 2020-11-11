Вечный свет

Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 19.11.2020

Режиссер: Гаспар Ноэ

Актеры: Шарлотта Генсбур, Беатрис Даль , Мика Арганараз, Янник Боно, Луп Бранкович, Стефания Кристиан, Клара Дезэй, Клод Гаян Малл, Карл Глусман, Пол Хеймлайн

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 51 мин

Фильм — посвящение искусству кино, моды и современной музыки. Гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, главную роль в котором исполняет Шарлотта Генсбур. Спустя всего год после каннской премьеры «Экстаза», режиссер возвращается на фестиваль с фильмом, спродюсированным модным домом Сен-Лоран, в котором любимые актрисы Ноэ — Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль — сталкиваются с современными ведьмами, жертвами моды и собственными демонами.