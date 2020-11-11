Вечный свет
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 19.11.2020
Режиссер:
Гаспар Ноэ
Актеры:
Шарлотта Генсбур, Беатрис Даль , Мика Арганараз, Янник Боно, Луп Бранкович, Стефания Кристиан, Клара Дезэй, Клод Гаян Малл, Карл Глусман, Пол Хеймлайн
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
51 мин
Фильм — посвящение искусству кино, моды и современной музыки. Гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, главную роль в котором исполняет Шарлотта Генсбур. Спустя всего год после каннской премьеры «Экстаза», режиссер возвращается на фестиваль с фильмом, спродюсированным модным домом Сен-Лоран, в котором любимые актрисы Ноэ — Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль — сталкиваются с современными ведьмами, жертвами моды и собственными демонами.
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