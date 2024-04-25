Суворовец 1944

Премьера: 25.04.2024

Режиссер: Денис Казанцев

Актеры: Всеволод Казанцев, Владислав Теплухин, Артем Мокин, Дарья Орлова, Алена Сидорова, Никита Сарычев, Николай Соловьев, Павел Поляков, Ирина Кривонос, Владислав Шевчук, Андрей Яковлев, Олег Майборода, Александра Казанцева, Владимир Дербенцев

Жанр: Приключение, Военный

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 6+

13-летний Вовка, возвращается из училища и обнаруживает, что его отец ушел на фронт. Все разом обрушивается на деревню: эвакуированные воспитанники интерната грабят урожай, банда таинственных грабителей терроризирует местных жителей, а Вовка решает встать на защиту своей семьи и друзей...