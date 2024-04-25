Суворовец 1944
Премьера:
25.04.2024
Режиссер:
Денис Казанцев
Актеры:
Всеволод Казанцев, Владислав Теплухин, Артем Мокин, Дарья Орлова, Алена Сидорова, Никита Сарычев, Николай Соловьев, Павел Поляков, Ирина Кривонос, Владислав Шевчук, Андрей Яковлев, Олег Майборода, Александра Казанцева, Владимир Дербенцев
Жанр:
Приключение, Военный
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
6+
13-летний Вовка, возвращается из училища и обнаруживает, что его отец ушел на фронт. Все разом обрушивается на деревню: эвакуированные воспитанники интерната грабят урожай, банда таинственных грабителей терроризирует местных жителей, а Вовка решает встать на защиту своей семьи и друзей...
26 - 31 июля
6 июля - 7 августа
18 июля - 1 августа
1 августа, четверг 00:00
25 - 31 июля
25 - 31 июля