Вальгалла: Рагнарёк

Страна: Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, 2019

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Фенар Ахмад

Актеры: Саломе Гуннарсдоттир, Роланд Мюллер, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн, Лара Йоханна Йонсдоттир, Андреас Йессен, Али Сиванди, Стайн Фишер Кристенсен, Дульфи Аль-Джабури, Санне Саломонсен

Жанр: фэнтези, триллер

Продолжительноcть: 105 мин

Двое смертных из Средиземья попадают в небесный чертог в Асгарде. Они становятся пешками в борьбе Тора и Локи. Враги богов — огромный волк Фенрир и древние исполины из Йотенхейма мечтают захватить власть и устроить Рагнарёк. Близится последняя битва в Вальгалле.