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Вальгалла: Рагнарёк

Вальгалла: Рагнарёк

Страна:
Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.01.2020
 
Режиссер:
Фенар Ахмад
  
Актеры:
Саломе Гуннарсдоттир, Роланд Мюллер, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн, Лара Йоханна Йонсдоттир, Андреас Йессен, Али Сиванди, Стайн Фишер Кристенсен, Дульфи Аль-Джабури, Санне Саломонсен
  
Жанр:
фэнтези, триллер
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Двое смертных из Средиземья попадают в небесный чертог в Асгарде. Они становятся пешками в борьбе Тора и Локи. Враги богов — огромный волк Фенрир и древние исполины из Йотенхейма мечтают захватить власть и устроить Рагнарёк. Близится последняя битва в Вальгалле.

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Сегодня
15:40 ДКЖ Кино
Завтра
15:40 ДКЖ Кино
1 февраля, суббота
16:15 ДКЖ Кино
2 февраля, воскресенье
16:15 ДКЖ Кино
3 февраля, понедельник
15:40 ДКЖ Кино
4 февраля, вторник
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5 февраля, среда
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