Вальгалла: Рагнарёк
Страна:
Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, 2019
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Фенар Ахмад
Актеры:
Саломе Гуннарсдоттир, Роланд Мюллер, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн, Лара Йоханна Йонсдоттир, Андреас Йессен, Али Сиванди, Стайн Фишер Кристенсен, Дульфи Аль-Джабури, Санне Саломонсен
Жанр:
фэнтези, триллер
Продолжительноcть:
105 мин
Двое смертных из Средиземья попадают в небесный чертог в Асгарде. Они становятся пешками в борьбе Тора и Локи. Враги богов — огромный волк Фенрир и древние исполины из Йотенхейма мечтают захватить власть и устроить Рагнарёк. Близится последняя битва в Вальгалле.
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