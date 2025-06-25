Центробанк снизил ставку: стоит ли спешить за автокредитом?

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В последние дни финансовые новости заполнили информационное пространство, и одно из самых обсуждаемых событий – снижение ключевой ставки Центробанком России с 21% до 20% годовых. Снижение произошло впервые с 2022 года, и это решение, безусловно, отразится на экономике страны, в первую очередь – на рынке автокредитования.

Вопрос, который волнует многих автолюбителей: стало ли выгоднее брать автокредит? Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в дилерский центр LADA КорсГрупп, который находится на Рязанской, 7.

Как выяснилось, после заявления Центробанка ставки по автокредитам действительно снизились. Сейчас они более доступны, чем пару месяцев назад. Но эксперты предупредили: спрос на покупку машин уже начал расти.

Все, кто в курсе законов рыночной экономики, знают: рост спроса часто провоцирует повышение цен. Специалисты прогнозируют: автомобили могут стать дороже уже во второй половине лета или к осени. Это значит, что откладывать покупку машины не стоит. Купить автомобиль в кредит лучше прямо сейчас, когда ставка снизилась, а цены еще не выросли.

Субсидии до 40%

Еще одна причина поторопиться – ограниченные лимиты Минпромторга на госпрограмму. Она позволяет купить автомобиль с субсидией государства до 40% (по последним данным от Минпромторга. – Прим. авт.). То есть государство фактически оплачивает ваш первый взнос по кредиту*. Остальное вы оформляете по льготной ставке. Это просто и выгодно! Субсидия от государства доступна сотрудникам медицинских и образовательных организаций, инвалидам любой группы, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, находящимся в зоне СВО, а также их семьям.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Где найти LADA в Туле? На Рязанке!

Одним из самых доступных автомобилей остается LADA. Эти машины доказали свою надежность, поэтому не теряют популярности долгие годы.

В Туле LADA покупают на Рязанской, 7.

Здесь располагается старейший дилерский центр бренда, входящий в группу компаний «КорсГрупп». Почему стоит приехать именно сюда? Ответ прост: грамотные консультанты, которые помогут сделать правильный выбор, удобный сервис и самое главное – много автомобилей в наличии.

Команда Myslo прошлась по парковке дилерского центра и была приятно удивлена разнообразием. На площадке представлено около 500 машин различных комплектаций и модификаций кузова, что позволяет каждому покупателю найти именно то, что соответствует его требованиям и ожиданиям.

Обменяйте старое авто на новое

Хотите купить машину как можно быстрее, а старую еще не продали? Можно не тратить время и силы. LADA КорсГрупп предлагает своим клиентам дополнительную выгоду при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Это может значительно упростить процесс покупки новой машины и сделать его более выгодным.



Если вы задумались о новом автомобиле, сейчас — самое время дей­ствовать. Снижение ставок по кредитам и наличие субсидий от государства создают особые условия для покупки, которые могут скоро закончиться. Не упустите свой шанс стать обладателем нового автомобиля!

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Тула, ул. Рязанская, 7.

Тел. 7 (4872) 63-69-14.

korsgroup.lada.ru

*Банк-партнер: АО «Автофинанс банк».

АО «ТУЛААВТОСЕРВИС». Реклама