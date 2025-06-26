Чингис-Хан

Премьера: 26.06.2025

Режиссер: Кирилл Калашников

Жанр: Исторический, Приключение

Продолжительноcть: 61 минута

Возрастные ограничения: 12+

Уникальное зрелище — первый в мире полнометражный фильм, созданный талантливыми авторами с использованием новейших технологий и программ искусственного интеллекта. Фильм о жизни величайшего завоевателя тысячелетия Чингисхана — от юности до покорения половины мира. Нейросети, обученные на историческом материале, воссоздали реалистичные образы XIII века, от лиц героев до грандиозных баталий.