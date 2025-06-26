Чингис-Хан
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Кирилл Калашников
Жанр:
Исторический, Приключение
Продолжительноcть:
61 минута
Возрастные ограничения:
12+
Уникальное зрелище — первый в мире полнометражный фильм, созданный талантливыми авторами с использованием новейших технологий и программ искусственного интеллекта. Фильм о жизни величайшего завоевателя тысячелетия Чингисхана — от юности до покорения половины мира. Нейросети, обученные на историческом материале, воссоздали реалистичные образы XIII века, от лиц героев до грандиозных баталий.
Сегодня
|
18:20
|Люксор Тула
Завтра
|
18:20
|Люксор Тула
28 июня, суббота
|
21:20
|Люксор Тула
29 июня, воскресенье
|
21:20
|Люксор Тула
Сегодня
|Люксор Тула
|
18:20
Завтра
|Люксор Тула
|
18:20
28 июня, суббота
|Люксор Тула
|
21:20
29 июня, воскресенье
|Люксор Тула
|
21:20
3 февраля - 5 июля 2024
26 июня - 2 июля
19 августа - 28 июня 2023
19 июня - 2 июля
26 мая - 28 июня 2024
26 июня - 2 июля