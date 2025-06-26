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Чингис-Хан

Чингис-Хан

Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Кирилл Калашников
  
Жанр:
Исторический, Приключение
  
Продолжительноcть:
61 минута
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Уникальное зрелище — первый в мире полнометражный фильм, созданный талантливыми авторами с использованием новейших технологий и программ искусственного интеллекта. Фильм о жизни величайшего завоевателя тысячелетия Чингисхана — от юности до покорения половины мира. Нейросети, обученные на историческом материале, воссоздали реалистичные образы XIII века, от лиц героев до грандиозных баталий.

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