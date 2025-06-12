Больше чем футбол
В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин и его помощник Михалыч приглашают в расположение сборной футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев и Санаев находятся под следствием за драку, защитник Бушагов после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков из-за своего характера сидит на скамейке и так далее. Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. Но план Сорокина — дать им шанс вернуть прежнюю жизнь — не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается.
|Алмаз Синема
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14:25
20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
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11:15
15:35
19:15
|Кинотеатр (Суворов)
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18:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:40
|Люксор Тула
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10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:10
20:25
22:50
|Алмаз Синема
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14:25
20:10
00:10
|Иллизиум (Новомосковск)
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11:15
15:35
19:15
|Кинотеатр (Суворов)
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18:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:40
|Люксор Тула
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10:40
12:50
15:00
17:10
19:20
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:10
20:25
22:55
|Алмаз Синема
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00:10
|Кинотеатр (Суворов)
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18:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:40
|Люксор Тула
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10:20
12:30
14:30
17:10
19:20
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:10
20:25
22:50
|Кинотеатр (Суворов)
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18:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:40
|Люксор Тула
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10:20
12:30
14:30
17:10
19:20
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:35
20:50
22:50
|Кинотеатр (Суворов)
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18:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:40
|Люксор Тула
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10:30
12:50
14:30
17:30
19:40
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:10
20:25
22:40
|Кинотеатр (Суворов)
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18:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:40
|Люксор Тула
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10:30
12:50
14:30
17:30
19:40
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:00
20:20
22:45
|Кинотеатр (Суворов)
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18:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
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20:40
|Люксор Тула
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10:30
12:50
14:30
17:30
19:40
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:20
20:10
23:45