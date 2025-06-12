Больше чем футбол

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Виктор Демент

Актеры: Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Алексей Морозов, Александр Самойленко, Иван Алексеев, Игорь Сильченко, Кирилл Дыцевич, Василий Коковин, Алексей Гуськов, Роман Мадянов, Марина Ворожищева, Люся Чеботина, Адель Гудаускас, Эмиль Гас, Баястан Колдошалы, Андрей Григорьев, Олег Евтеев

Жанр: Спортивный, Трагикомедия

Продолжительноcть: 106 минут

Возрастные ограничения: 12+

В результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин и его помощник Михалыч приглашают в расположение сборной футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев и Санаев находятся под следствием за драку, защитник Бушагов после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков из-за своего характера сидит на скамейке и так далее. Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. Но план Сорокина — дать им шанс вернуть прежнюю жизнь — не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели, поэтому и команды из них не получается.