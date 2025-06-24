  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. В Ефремовском районе пропал той-терьер Чип. Помогите найти! - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
В Ефремовском районе пропал той-терьер Чип. Помогите найти!

В Ефремовском районе пропал той-терьер Чип. Помогите найти!

Чип убежал из дома от бабушки в дер. Хутор Ефремовского района 14 июня, а районе 4 утра. И до сих пор его ищут хозяева.

Чип — той-терьер коричневого окраса. Отличительные особенности: заломан кончик хвоста, приподнимает заднюю лапу при беге. 

Чипу 9 лет, он старый и нуждается в лечении. Хозяева любят его и очень ждут дома. 

Если вы что-то знаете о местонахождении этой собаки, звоните по тел.: 8-953-190-72-20 (Светлана),8-915-788-29-64 (Константин).

За любую правдивую информацию гарантировано вознаграждение. 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Галерея

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 17:08 +1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Потерялся любимец семьи
Потерялся любимец семьи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.