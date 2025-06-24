В Ефремовском районе пропал той-терьер Чип. Помогите найти!

Чип убежал из дома от бабушки в дер. Хутор Ефремовского района 14 июня, а районе 4 утра. И до сих пор его ищут хозяева.

Чип — той-терьер коричневого окраса. Отличительные особенности: заломан кончик хвоста, приподнимает заднюю лапу при беге.

Чипу 9 лет, он старый и нуждается в лечении. Хозяева любят его и очень ждут дома.

Если вы что-то знаете о местонахождении этой собаки, звоните по тел.: 8-953-190-72-20 (Светлана),8-915-788-29-64 (Константин).

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