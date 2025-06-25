25 июня: Зумеры выбирают кнопочные телефоны и вдохновляющая история 71-летней Сельмы Шахин

Доброе утро! Секрет отличного дня: вкусный завтрак и порция хороших новостей. Поехали!

Зонтик не помешает. Сегодня в Туле пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +20 градусов.

В последние годы наблюдается удивительная тенденция среди молодежи в США: зумеры начинают вновь интересоваться кнопочными телефонами, а старые модели BlackBerry становятся все более популярными. Вместо современных смартфонов с множеством функций, молодые люди все чаще делятся в социальных сетях своими впечатлениями от использования устаревших устройств. Они отмечают, как им не хватает тактильной клавиатуры, ощущения трекбола под пальцами и времени, когда жизнь не была завязана на постоянных уведомлениях и социальных сетях.

Писатель Дэн Кассим подметил, что интерес к старым технологиям напоминает возрождение популярности виниловых пластинок, пленочных фотоаппаратов и Polaroid. Он считает, что многие люди устали от бесконечного потока информации и стремятся к более простым и осознанным способам общения.

Кнопочные телефоны предлагают именно такую возможность: они позволяют сосредоточиться на главном, убирая лишние отвлекающие факторы. В условиях современного мира, где постоянные уведомления и социальные сети могут вызывать стресс, возвращение к более простым устройствам становится не просто трендом, а настоящей необходимостью для многих.

Слушаем OneRepublic - Counting Stars.

В жизни бывают моменты, когда кажется, что мечты остаются недостижимыми. Однако история 71-летней Сельмы Шахин из Турции служит ярким примером того, что возраст — это всего лишь цифра, а стремление к знаниям и саморазвитию не имеет границ.

Сельма покинула школу в молодости из-за финансовых трудностей, но это не остановило её на пути к мечте. Воспитав двоих детей и став бабушкой четырёх внуков, она решила изменить свою жизнь. В 69 лет Сельма поступила в университет, чтобы наконец-то осуществить свою давнюю мечту — получить образование в области графического дизайна.

В течение учебы она усердно осваивала современные программы, такие как Photoshop и Figma. Благодаря своей настойчивости и упорству, она смогла получить диплом младшего специалиста по графическому дизайну без единого пропуска.

История Сельмы вдохновляет нас задуматься о своих возможностях и о том, что никогда не поздно начать что-то новое. Она доказала, что при наличии желания и целеустремленности можно преодолеть любые преграды.

В этом году фотоконкурс UNWOD 2025, посвящённый Всемирному дню океанов, собрал удивительные работы фотографов со всего мира. Жюри из ООН выбрало лучшие кадры, которые не только поражают своим эстетическим великолепием, но и напоминают о важности сохранения наших океанов.

Невероятного настроения!