23 июня: светофор для сусликов и новый смартфон с политическим подтекстом

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Стоит захватить зонт. Сегодня в Туле возможен дождь, а воздух прогреется до +18 градусов.

В Красноярском парке появился необычный светофор, созданный специально для сусликов. Эта оригинальная идея возникла из-за того, что на острове, где расположен парк, обитает большое количество этих грызунов. Суслики часто рискуют своей жизнью, перебегая дороги в «неположенных» местах.

Хотя авторы проекта не ожидают, что суслики начнут использовать светофор, они надеются, что этот арт-объект привлечет внимание детей и станет отличным поводом для обсуждения важности соблюдения правил дорожного движения.



Просыпаемся вместе с ZAZ - Je veux.

В сентябре на рынок выходит смартфон T1, более известный как "Трампофон", который обещает стать настоящим хитом среди поклонников экс-президента Дональда Трампа. Уникальный гаджет будет доступен по цене $499 и будет работать в сети Trump Mobile с единственным тарифным планом под названием “The 47 Plan”, стоимость которого составит $47.45 в месяц.

Однако, несмотря на всю патриотическую риторику, связанная с запуском этого устройства, интересный факт заключается в том, что смартфоны T1 будут собираться в Китае. Это создает забавный контраст с лозунгом "Make America Great Again", который будет красоваться на самом устройстве.

Таким образом, Трампофон не только представляет собой технологическую новинку, но и становится символом современного политического пиара, где патриотизм и глобализация пересекаются самым неожиданным образом. Интересно, как отреагируют сторонники Трампа на этот парадокс, и станет ли Трампофон настоящим хитом или просто очередным мемом в мире технологий.

Лабубу — это яркий и запоминающийся персонаж, созданный иллюстратором Касингом Лунгом из Гонконга в рамках арт-проекта The Monsters. Впервые представленный в 2015 году, Лабубу быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному дизайну и харизме.

А в фотоподборке представлены русские интерпретации Лабубу, созданные в рамках проекта «Культурно по Леонбласти».

Модного настроения!