Мистер Робот

Премьера: 26.06.2025

Режиссер: Ли Дэ Хи

Жанр: Анимационный, Приключение, Фантастика

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 18+

Недалекое будущее. Презентация робота новой модели от корпорации «К-Робот» заканчивается катастрофой. После инцидента Хан Тхэпхён, сотрудник службы по контролю за роботами, впадает в кому, чтобы очнуться в теле машины, которую собираются утилизировать. Он встречает девочку по имени Нана, которой угрожает ее дядя, стремящийся получить контроль над корпорацией. И теперь им вместе предстоит из этого выпутаться...