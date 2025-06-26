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Мистер Робот

Мистер Робот

Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Ли Дэ Хи
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фантастика
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Недалекое будущее. Презентация робота новой модели от корпорации «К-Робот» заканчивается катастрофой. После инцидента Хан Тхэпхён, сотрудник службы по контролю за роботами, впадает в кому, чтобы очнуться в теле машины, которую собираются утилизировать. Он встречает девочку по имени Нана, которой угрожает ее дядя, стремящийся получить контроль над корпорацией. И теперь им вместе предстоит из этого выпутаться...

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