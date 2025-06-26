Мистер Робот
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Ли Дэ Хи
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фантастика
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
18+
Недалекое будущее. Презентация робота новой модели от корпорации «К-Робот» заканчивается катастрофой. После инцидента Хан Тхэпхён, сотрудник службы по контролю за роботами, впадает в кому, чтобы очнуться в теле машины, которую собираются утилизировать. Он встречает девочку по имени Нана, которой угрожает ее дядя, стремящийся получить контроль над корпорацией. И теперь им вместе предстоит из этого выпутаться...
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, четверг
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 июня, пятница
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 июня, суббота
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, воскресенье
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, понедельник
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, вторник
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, среда
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
26 июня, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
27 июня, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
28 июня, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
29 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
30 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
1 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
2 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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