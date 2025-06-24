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  5. 24 июня: кухонное караоке и полезный хмельной напиток для здоровья - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
24 июня: кухонное караоке и полезный хмельной напиток для здоровья

24 июня: кухонное караоке и полезный хмельной напиток для здоровья

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

Зонт сегодня точно пригодится. В Туле пройдет дождь, а воздух прогреется до +21 градусов.

В мире социальных сетей иногда достаточно всего лишь одной яркой идеи, чтобы стать знаменитым. Это произошло с тайским блогером Torwai, который сумел объединить свои две страсти — кулинарию и музыку — в уникальном формате, завоевав сердца тысяч поклонников.

Torwai, по профессии свадебный фотограф, всегда любил петь. Музыка была для него хобби, но он никогда не думал, что именно она поможет ему достичь популярности. Вдохновившись тайскими рок-хитами, он начал записывать видео, где готовит различные блюда и одновременно исполняет каверы на любимые песни. Этот необычный подход быстро привлек внимание зрителей.

Каждое его видео — это не просто кулинарный мастер-класс, а настоящее шоу. Torwai легко справляется с ножом и сковородкой, не забывая при этом о зажигательных мелодиях и харизматичном исполнении. Его позитивная энергия и искренность делают каждое выступление незабываемым. 

А сегодня встаем под The Chainsmokers - Don't Let Me Down.

В России начали производить уникальный продукт — пиво на основе гречихи, которое обещает не только приятный вкус, но и потенциальные преимущества для здоровья. Этот хмельной напиток может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшить работу желудочно-кишечного тракта и даже поддержать функции мозга.

Гречка известна своими питательными свойствами и высоким содержанием антиоксидантов, что делает её отличным ингредиентом для создания полезного пива. Исследования показывают, что умеренное употребление таких напитков может способствовать улучшению обмена веществ и укреплению иммунной системы.

Тем не менее, важно помнить о мере. Несмотря на все полезные свойства гречневого пива, не стоит налегать на него в больших количествах. Употребление 10 литров в день вряд ли поможет вам избавиться от всех недугов. Как и с любыми другими алкогольными напитками, ключ к пользе — это умеренность.

В этой фотоподборке вы увидите креативные и порой эксцентричные подходы к подаче еды, которые не только удивляют, но и вызывают улыбку. 

Вкусного настроения!

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сегодня, в 06:00 0

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