Туннель: Опасно для жизни

Страна: Норвегия, 2019

Премьера: в РФ 26.03.2020

Режиссер: Пол Ойе

Актеры: Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед, Миккель Братт Сильсет, Питер Форде, Даниэль Александер Скадаль, Пер Эгиль Аске, Тор Кристиан Блейкли, Ян Гуннар Рёйсе, Уильям Оскневад

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 105 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,42

Каждый день въезжая в туннель, думаете ли вы о том, что в нем нет аварийного выхода? Что вы будете делать, если начнется пожар? Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. Им осталось надеяться только на себя.