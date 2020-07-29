Туннель: Опасно для жизни
Страна:
Норвегия, 2019
Премьера:
в РФ 26.03.2020
Режиссер:
Пол Ойе
Актеры:
Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед, Миккель Братт Сильсет, Питер Форде, Даниэль Александер Скадаль, Пер Эгиль Аске, Тор Кристиан Блейкли, Ян Гуннар Рёйсе, Уильям Оскневад
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
105 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,42
Каждый день въезжая в туннель, думаете ли вы о том, что в нем нет аварийного выхода? Что вы будете делать, если начнется пожар? Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. Им осталось надеяться только на себя.
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 550 ₽
26 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
11 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 300 ₽