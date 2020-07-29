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Туннель: Опасно для жизни

Туннель: Опасно для жизни

Страна:
Норвегия, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.03.2020
 
Режиссер:
Пол Ойе
  
Актеры:
Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед, Миккель Братт Сильсет, Питер Форде, Даниэль Александер Скадаль, Пер Эгиль Аске, Тор Кристиан Блейкли, Ян Гуннар Рёйсе, Уильям Оскневад
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
105 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,42
          
 

Каждый день въезжая в туннель, думаете ли вы о том, что в нем нет аварийного выхода? Что вы будете делать, если начнется пожар? Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. Им осталось надеяться только на себя.

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