Сказки серого волка
Страна:
Великобритания, 2016
Премьера:
в РФ 03.09.2020
Режиссер:
Ян Лахойер, Джейкоб Шух
Актеры:
Доминик Уэст, Роуз Лесли, Роб Брайдон, Джемма Чан, Дилан Иссбернер, Берти Карвел, Амели Форест-Эванс, Дэвид Уоллиамс, Дэннис Сторхой, Тэмсин Грег
Жанр:
мультфильм, семейный, фэнтези, детский
Продолжительноcть:
60 мин
Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.
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