Сказки серого волка

Страна: Великобритания, 2016

Премьера: в РФ 03.09.2020

Режиссер: Ян Лахойер, Джейкоб Шух

Актеры: Доминик Уэст, Роуз Лесли, Роб Брайдон, Джемма Чан, Дилан Иссбернер, Берти Карвел, Амели Форест-Эванс, Дэвид Уоллиамс, Дэннис Сторхой, Тэмсин Грег

Жанр: мультфильм, семейный, фэнтези, детский

Продолжительноcть: 60 мин

Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.