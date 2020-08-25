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Сказки серого волка

Сказки серого волка

Страна:
Великобритания, 2016
 
Премьера:
в РФ 03.09.2020
 
Режиссер:
Ян Лахойер, Джейкоб Шух
  
Актеры:
Доминик Уэст, Роуз Лесли, Роб Брайдон, Джемма Чан, Дилан Иссбернер, Берти Карвел, Амели Форест-Эванс, Дэвид Уоллиамс, Дэннис Сторхой, Тэмсин Грег
  
Жанр:
мультфильм, семейный, фэнтези, детский
  
Продолжительноcть:
60 мин
  

Как Белоснежка победит злую мачеху? Каким образом Джеку удастся избежать встречи с ужасным Великаном и найти сокровища? За кого на самом деле выйдет замуж Золушка? И как всех обхитрит Красная Шапочка? Думаете, что все знаете? Серый Волк расскажет свою собственную историю.

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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
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