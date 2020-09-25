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Семейка Бигфутов

Семейка Бигфутов

Страна:
Бельгия, Франция, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.10.2020
 
Режиссер:
Бен Стассен, Джереми Дегрусон
  
Актеры:
Килиан Труильяр, Алексис Виктор, Мари Шевало, Фредерик Сутерель, Себастьян Дежу, Пьер Тессье, Ксавьер Фаньон, Клара Куиличини
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Все семьи разные, но эта — самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк — огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…

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Сегодня
10:10 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:50 Киносити
13:20 Синема Стар
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
15:40 3D Алмаз Синема
17:40 Алмаз Синема
19:10 Киносити
Завтра
10:10 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:50 Киносити
13:20 Синема Стар
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
15:40 3D Алмаз Синема
17:40 Алмаз Синема
19:10 Киносити
3 октября, суббота
10:10 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:50 Киносити
13:20 Синема Стар
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
15:40 3D Алмаз Синема
17:40 Алмаз Синема
19:10 Киносити
4 октября, воскресенье
10:10 3D Синема Стар
10:40 Киносити
11:50 Алмаз Синема
12:50 Киносити
13:20 Синема Стар
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
15:40 3D Алмаз Синема
17:40 Алмаз Синема
19:10 Киносити
5 октября, понедельник
10:10 3D Синема Стар
10:40 Киносити
12:50 Киносити
13:20 Синема Стар
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
19:10 Киносити
6 октября, вторник
10:10 3D Синема Стар
10:40 Киносити
12:50 Киносити
13:20 Синема Стар
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
7 октября, среда
10:10 3D Синема Стар
10:40 Киносити
12:50 Киносити
13:20 Синема Стар
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
19:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Clockwork Times
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17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
DarkSecretLove. Tribute to Rammstein
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8 октября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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