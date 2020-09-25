Страна: Бельгия, Франция, 2020

Премьера: в РФ 01.10.2020

Режиссер: Бен Стассен, Джереми Дегрусон

Актеры: Килиан Труильяр, Алексис Виктор, Мари Шевало, Фредерик Сутерель, Себастьян Дежу, Пьер Тессье, Ксавьер Фаньон, Клара Куиличини

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 88 мин

Все семьи разные, но эта — самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк — огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…