Семейка Бигфутов
Страна:
Бельгия, Франция, 2020
Премьера:
в РФ 01.10.2020
Режиссер:
Бен Стассен, Джереми Дегрусон
Актеры:
Килиан Труильяр, Алексис Виктор, Мари Шевало, Фредерик Сутерель, Себастьян Дежу, Пьер Тессье, Ксавьер Фаньон, Клара Куиличини
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
88 мин
Все семьи разные, но эта — самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк — огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…
Сегодня
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|Синема Стар
|10:40
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|11:50
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|13:20
|Синема Стар
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
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|15:40 3D
|Алмаз Синема
|17:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
Завтра
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|13:20
|Синема Стар
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:40 3D
|Алмаз Синема
|17:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
3 октября, суббота
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|13:20
|Синема Стар
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:40 3D
|Алмаз Синема
|17:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
4 октября, воскресенье
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:50
|Киносити
|13:20
|Синема Стар
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:40 3D
|Алмаз Синема
|17:40
|Алмаз Синема
|19:10
|Киносити
5 октября, понедельник
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:40
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|12:50
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|13:20
|Синема Стар
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|19:10
|Киносити
6 октября, вторник
|10:10 3D
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|10:40
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|12:50
|Киносити
|13:20
|Синема Стар
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
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7 октября, среда
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|12:50
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|14:50
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Сегодня
|Алмаз Синема
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11:50
3D 15:40
17:40
|Киносити
|
10:40
12:50
14:50
19:10
|Синема Стар
|
3D 10:10
13:20
3D 14:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
3D 15:40
17:40
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|
10:40
12:50
14:50
19:10
|Синема Стар
|
3D 10:10
13:20
3D 14:40
3 октября, суббота
|Алмаз Синема
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11:50
3D 15:40
17:40
|Киносити
|
10:40
12:50
14:50
19:10
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3D 10:10
13:20
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4 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
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17:40
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10:40
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14:50
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|Синема Стар
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3D 10:10
13:20
3D 14:40
5 октября, понедельник
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12:50
14:50
19:10
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3D 10:10
13:20
3D 14:40
6 октября, вторник
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10:40
12:50
14:50
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3D 10:10
13:20
3D 14:40
7 октября, среда
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10:40
12:50
14:50
19:10
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3D 10:10
13:20
3D 14:40
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽