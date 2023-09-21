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Семь психопатов

Семь психопатов

Страна:
Великобритания
 
Премьера:
18.10.2012
 
Режиссер:
Мартин МакДона
  
Актеры:
Колин Фаррелл, Кристофер Уокен, Эбби Корниш, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Ольга Куриленко, Хелена Маттссон, Желько Иванек, Том Уэйтс, Габури Сидибе, Кевин Корриган, Брендан Секстон III, Лонг Нгуен
  
Жанр:
Комедия, Криминальный
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Рейтинг:
7.10
 
 

В повторный прокат выходит черная комедия «Семь психопатов» прославленного режиссера и сценариста Мартина МакДоны. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и в дубляже. «Семь психопатов» — одновременно гангстерский фильм и бадди-муви, философская притча и фееричная абсурдистская сатира на творческий процесс. МакДона с особым смаком деконструирует все жанровые клише, высмеивая Голливуд, зрительские ожидания и самого себя. Но среди уморительных панчлайнов, дурацких ситуаций и нескончаемой иронии режиссер умудряется также поразмышлять о горе и любви, загробном мире и мести, настоящей дружбе и взаимовыручке, а главное — о пацифизме и бессмысленности насилия. Все это делает «Семь психопатов» одной из самых нестандартных криминальных комедий последних десятилетий, а еще просто гарантирует два часа настоящего киноманского удовольствия.

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