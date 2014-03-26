Режиссер: Гарет Эванс.

В главных ролях: Ико Ювайс, Джули Эстелль, Яян Рухьян, Дони Аламсях, Арифин Путра, Ока Антара, Тио Пакусодево, Рюхэй Мацуда, Алекс Аббад, Сесеп Ариф Рахман.

Из трех полицейских, выбравшихся из кровавого ада первой части, в живых остается только офицер Рама. Уволившись из спецназа, он пробует начать жизнь заново, но вскоре прошлое жестко напоминает о себе — преступники убивают его брата. Чтобы отомстить, он внедряется в мощный криминальный синдикат, где быстро поднимается до самых вершин бандитской иерархии. Врагов здесь еще больше, и каждый неверный шаг может оказаться последним. Здесь нет ни близких, ни друзей, ни любви, ни тоски, ни жалости!