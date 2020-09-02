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Показ фильма «Судьба человека»

Показ фильма «Судьба человека»

2 сентября в ретрокинотеатре «Майский» бесплатно покажут фильм «Судьба человека» в рамках акции «Великое кино великой страны».
 
Драма, снятая в 1959 году по одноименному рассказу Михаила Шолохова и
ставшая классикой советского и мирового кинематографа, рассказывает о
судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы и
лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и
достоинство, доброе отзывчивое сердце, способное на искреннюю любовь.
 
Зрители увидят также трогательную документальную ленту Сергея Майорова
«Простые главные слова. Судьба человека», снятую участниками и
свидетелями событий Великой Отечественной войны и рассказывающую о
связи поколений. 
 
Многофункциональное культурное пространство приглашает всех желающих по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а (ретрокинотеатр «Майский»).
 
Вход бесплатный. Количество посетителей ограничено.
Возрастная категория: 12 +.
Всех участников просят иметь средства индивидуальной
защиты. Подробности по ссылке.
 
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Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Rock-n-Roll Fest
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19 сентября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
АнимациЯ
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4 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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