Показ фильма «Судьба человека»
2 сентября в ретрокинотеатре «Майский» бесплатно покажут фильм «Судьба человека» в рамках акции «Великое кино великой страны».
Драма, снятая в 1959 году по одноименному рассказу Михаила Шолохова и
ставшая классикой советского и мирового кинематографа, рассказывает о
судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы и
лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и
достоинство, доброе отзывчивое сердце, способное на искреннюю любовь.
Зрители увидят также трогательную документальную ленту Сергея Майорова
«Простые главные слова. Судьба человека», снятую участниками и
свидетелями событий Великой Отечественной войны и рассказывающую о
связи поколений.
Многофункциональное культурное пространство приглашает всех желающих по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а (ретрокинотеатр «Майский»).
Вход бесплатный. Количество посетителей ограничено.
Возрастная категория: 12 +.
Всех участников просят иметь средства индивидуальной
защиты. Подробности по ссылке.
Сегодня
|16:00
|Добродей, ремесленный двор
Сегодня
|Добродей, ремесленный двор
|
16:00
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
19 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽