Показ фильма «Судьба человека»

2 сентября в ретрокинотеатре «Майский» бесплатно покажут фильм «Судьба человека» в рамках акции «Великое кино великой страны».

Драма, снятая в 1959 году по одноименному рассказу Михаила Шолохова и

ставшая классикой советского и мирового кинематографа, рассказывает о

судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы и

лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и

достоинство, доброе отзывчивое сердце, способное на искреннюю любовь.

Зрители увидят также трогательную документальную ленту Сергея Майорова

«Простые главные слова. Судьба человека», снятую участниками и

свидетелями событий Великой Отечественной войны и рассказывающую о

связи поколений.