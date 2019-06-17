Паразиты
Страна:
Южная Корея, 2019
Премьера:
в РФ 04.07.2019
Режиссер:
Пон Джун-хо
Актеры:
Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин, Ли Джу-хён, Пак Кын-нок, Пак Со-джун, Чу Сэ-бёк
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
132 мин
Бюджет:
$11 800 000,00
У семьи Ки Тэка мрачные перспективы — все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшего сына, Ги Ву, рекомендуют на высокооплачиваемую должность репетитора. Он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный дом бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, он узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.
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