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Паразиты

Паразиты

Страна:
Южная Корея, 2019
 
Премьера:
в РФ 04.07.2019
 
Режиссер:
Пон Джун-хо
  
Актеры:
Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин, Ли Джу-хён, Пак Кын-нок, Пак Со-джун, Чу Сэ-бёк
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
132 мин
  
Бюджет:
$11 800 000,00
  

У семьи Ки Тэка мрачные перспективы — все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшего сына, Ги Ву, рекомендуют на высокооплачиваемую должность репетитора. Он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный дом бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, он узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

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