Страна: Южная Корея, 2019

Премьера: в РФ 04.07.2019

Режиссер: Пон Джун-хо

Актеры: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин, Ли Джу-хён, Пак Кын-нок, Пак Со-джун, Чу Сэ-бёк

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 132 мин

Бюджет: $11 800 000,00

У семьи Ки Тэка мрачные перспективы — все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшего сына, Ги Ву, рекомендуют на высокооплачиваемую должность репетитора. Он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный дом бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, он узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.