Маленький шеф
Премьера:
26.06.2025
Режиссер:
Илья Чижиков, Антон Чижиков
Актеры:
Роман Курцын, Ольга Лерман, Мирон Проворов, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Полина Бахтигозина, Ирина Чериченко, Лянка Грыу, Анатолий Ронжин, Платон Воинов, Роберт Захарян, Карина Хисматуллина, Иван Кукуев, Мария Староторжская, Артем Гайдуков, Родион Вьюшкин, Борис Дейков
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
79 минут
Возрастные ограничения:
6+
Мальчик Илья живет с родителями и мечтает стать известным шеф-поваром, когда вырастет. Однажды его мама с папой сильно ссорятся и начинают думать о расставании. Илья пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой, чтобы спасти находящуюся на грани развода семью. Помогут ли кулинарные навыки Ильи найти рецепт семейного счастья для своей семьи?
Сегодня
Завтра
28 июня, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
29 июня, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
18:20
|Люксор Тула
30 июня, понедельник
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:40
|Кинотеатр (Суворов)
1 июля, вторник
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:40
|Кинотеатр (Суворов)
2 июля, среда
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:40
|Кинотеатр (Суворов)
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:45
15:55
18:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
|Люксор Тула
|
13:50
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:15
13:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:45
15:55
18:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
17:35
|Люксор Тула
|
14:50
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:15
13:05
28 июня, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
17:35
|Люксор Тула
|
10:20
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:20
14:10
29 июня, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
17:35
|Люксор Тула
|
10:20
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:15
30 июня, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:15
13:05
1 июля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:15
13:05
2 июля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
17:35
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:15
13:05
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