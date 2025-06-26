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Маленький шеф

Маленький шеф

Премьера:
26.06.2025
 
Режиссер:
Илья Чижиков, Антон Чижиков
  
Актеры:
Роман Курцын, Ольга Лерман, Мирон Проворов, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Полина Бахтигозина, Ирина Чериченко, Лянка Грыу, Анатолий Ронжин, Платон Воинов, Роберт Захарян, Карина Хисматуллина, Иван Кукуев, Мария Староторжская, Артем Гайдуков, Родион Вьюшкин, Борис Дейков
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
79 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Мальчик Илья живет с родителями и мечтает стать известным шеф-поваром, когда вырастет. Однажды его мама с папой сильно ссорятся и начинают думать о расставании. Илья пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой, чтобы спасти находящуюся на грани развода семью. Помогут ли кулинарные навыки Ильи найти рецепт семейного счастья для своей семьи?

Сегодня
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Иллизиум (Новомосковск)
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Люксор Тула
14:00
Алмаз Синема
15:55
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:40
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Иллизиум (Новомосковск)
18:20
Люксор Тула
Завтра
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Иллизиум (Новомосковск)
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:55
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:40
Кинотеатр (Суворов)
18:10
Люксор Тула
18:20
Иллизиум (Новомосковск)
28 июня, суббота
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:40
Кинотеатр (Суворов)
18:20
Люксор Тула
29 июня, воскресенье
10:20
Люксор Тула
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Кинотеатр 3D (Одоев)
17:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:40
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18:20
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30 июня, понедельник
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:40
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1 июля, вторник
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13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:35
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17:40
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2 июля, среда
10:25
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12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:35
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