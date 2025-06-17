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Лягушата в свитерах, цыплята-шпионы и мемы: тулячка вяжет очаровательных игрушечных животных
Фото автора и Юлии Крашинскене.

Лягушата в свитерах, цыплята-шпионы и мемы: тулячка вяжет очаровательных игрушечных животных

Юлии Крашинскене 21 год, она учится на четвертом курсе строительного факультета ТулГУ. Большую часть жизни девушка посвятила своему главному хобби — вязанию.

Рукоделием восьмилетняя Юля увлеклась с подачи бабушкиной сестры — тогда родственница подарила ей простецкий набор для творчества. Юля продолжила погружаться в мир искусных переплетений уже под руководством школьной учительницы:

— После первой связанной сумочки я поехала в летний лагерь, — вспоминает мастерица. — Там работала моя учительница из деревенской школы. Мы были очень близки, поэтому она предложила помочь мне с вязанием. Даже в гости приходила, чтобы обучать!

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«Сейчас я вижу, как сильно поднялся мой скил: вязание стало ровнее, плотнее и жестче», — отмечает вязальщица.

Дома увлечение Юлии превратилось в настоящую семейную традицию:

— Часто мы с сестрой и бабушкой устраивали вязальные вечера, — продолжает девушка. — Помню, как перекидывала петли с одной спицы на другую и думала, что у меня что-то получается. Это бабушка помогала вывязывать ряды, а потом делала вид, что это моя заслуга.

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«Фишка этих игрушек — в шапочках, — объясняет Юлия. — Под головным убором скрывается еще одна птичка. Поэтому я и зову их шпионами».

Ни один праздник не обходился без игрушки от Юлии. За 12 лет практики она связала более 50 видов различных игрушек, а еще пробовала себя в создании одежды — носков, шарфов, шапок. Нередко схемы для изделий приходится придумывать самой.

— Бывает, заказчики просто присылают картинку изделия, которое увидели в интернете, — рассказывает мастерица. — Например, пару раз я делала игрушки по мотивам стикеров из VK.

Капибары — моя гордость! Ни одна схема из Сети мне не приглянулась, так что я разработала собственную: методом проб и ошибок подбирала такие комбинации петель, чтобы получился реалистичный результат!

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Взволнованная тыква по мотивам стикера из VK и авторские капибары.

Крючком гораздо проще выстроить форму изделия — даже без схемы, — признается Юлия. — Спицы в этом плане гораздо сложнее. За них я взялась основательно только пару лет назад.

Тогда я увидела тех самых лягушек от Клэр Гарланд, зарубежной вязальщицы. Они покорили меня!

Я тоже захотела сделать такую лягушку. Поиски официальной схемы на русском языке превратились в настоящее испытание. Оказалось, вяжутся они только спицами. Пришлось попотеть! На первую такую игрушку у меня ушло примерно 12 часов — это очень много! Сейчас я справляюсь с такой работой за три-четыре часа.

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«Вышивка и ботиночки — самая трудная часть, — делится Юлия. — Кропотливая работа!»

Со временем в доме Юлии и ее семьи просто не осталось свободного места: все оказалось завалено вязаными зверьками. Именно тогда Юлия впервые задумалась о создании собственного магазина-галереи:

— Мачеха все время поддерживала меня и говорила, что с моим навыком пора начать продавать игрушки, — рассказывает рукодельница. — Но я все еще сомневалась в их качестве: то тут плохо пришито, то там петля какая-то странная...

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«Вдохновляют не только чужие работы, но и материалы, — делится искусница. — Например, такого сутулого мишку я связала потому, что купила эту шикарную пряжу!»

Решилась на создание своей группы в соцсети я только спустя три года, прямо в день рождения подруги, — продолжает Юлия. — В марте 2023 года я подарила ей миниатюрный коврик в виде кота. Он так ей понравился, что она предложила мне выкладывать свои работы. Сказала: «Давай сделаем магазин?» А я ей: «Давай!» Решение я приняла на эмоциях — было приятно, что подруге так понравился мой подарок! Так в соцсети появилась группа «Юля вытворяет».

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Эта кукла стала негласным символом группы «Юля вытворяет». «Многие покупатели хотели приобрести ее, но я пока не решаюсь расстаться с этой работой», — говорит Юлия.

Всего за пару лет существования магазина Юлия успела отправить свои игрушки по всей России. Заказы поступали из Йошкар-Олы, Вологды, Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, Ельца, Челябинска, Сыктывкара, Казани и других.

— Даже из Петропавловска-Камчатского заказывали! — не скрывая восторга, делится Юлия. — Молодой человек попросил связать в подарок пару лягушек. Это самые популярные игрушки.

Самый дорогой заказ был на 6000 рублей. И опять лягушки! На этот раз в полной комплектации: в одежке, ботиночках и с собственными игрушками!

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«Увидела этих котят и не смогла удержаться — связала сразу троих!» — говорит вязальщица.

Самые преданные фанаты и покупатели Юлии — это, конечно, друзья и близкие. Именно для друзей Юлия вяжет игрушки по мемам. Самые удачные — обскурная курица гриль (к свадьбе ей отдельно связали бабочку и цилиндр)...

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Странный мем-гифка, на котором сочная курочка гриль уверенно шагает к цели, теперь можно еще и потрогать! К слову, крылышки и ножки у этой игрушки можно отстегнуть.

…грозный кот «ЪУЪ»...

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Оригинал справа, не перепутайте!

...и дерзкая лисица в стрингах.

— Сначала это был обычный подарок от моего друга нашему общему знакомому, — рассказывает Юлия. — Но я решила не оставлять рыжую-бесстыжую без одежды и подарила стринги с чулками в отдельной коробочке.

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Сейчас я беру академический отпуск, поэтому свободное время у меня должно прибавиться, — делится Юлия. — Буду вязать еще больше! Доделаю, наконец, старые проекты и возьмусь за новые — попробую воплотить что-то более масштабное!

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Фотограф:
17 июня, в 11:16 +10
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вязаниевязаные игрушки

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