Откровения акушера-гинеколога: как выносить ребенка и родить без проблем

Спойлер: не нервничать и быть внимательной к своему состоянию в середине беременности. Рассказываем, почему.

Беременность — это не болезнь, не диагноз, а про особое состояние, в котором тело работает по-новому, на максимумах мощности и скорости. Проверка на прочность ещё та: всё, что годами дремало в теле, может проснуться.

Мы расспросили акушера-гинеколога и заведующую женской консультацией Анастасию Суслову — по совместительству маму сына и дочки (младшему ребенку всего восемь месяцев!) — о том, как выносить ребёнка спокойно, какие звоночки нельзя пропустить и почему особенно важно быть внимательной к себе в середине беременности.



Анастасия Суслова

Готовиться к беременности — нормально

Начну с того, что для нормальной беременности нужна прегравидарная подготовка. Мы, врачи, активно пропагандируем и проводим такую подготовку уже несколько лет. То есть это период, примерно 3 месяца, когда женщина и мужчина перед зачатием ребенка занимаются своим здоровьем. Проходят обследования, в том числе у терапевта, гинеколога, эндокринолога, если нужно. Сдают анализы и проверяются на скрытые инфекции. Нормализуют сон, отказываются от алкоголя и курения, принимают необходимые витамины и минералы, например, фолиевую кислоту.

Но правда жизни в том, что большинство к нам приходят уже беременными. И при обследовании мы выявляем заболевания, о которых женщина даже не догадывалась.

С беременными мы работает по клиническим рекомендациям «Нормальная беременность», где расписано по срокам какие обследования надо проходить, у каких специалистов, какие анализы надо сдавать. Если вдруг при обследовании выявляются сахарный диабет, артериальная гипертония, заболевания ЖКТ или еще что-то, мы направляем беременных на консультацию к узкому специалисту или в профильное отделение стационаров. И наблюдать дальше всю беременность у таких женщин мы будем уже вместе с узкими специалистами.

Что значит «нормальная беременность»

Это когда женщину ничего не беспокоит, результаты анализов – в пределах референсных диапазонов, ультразвуковые исследования в норме, терапевт и офтальмолог вынесли вердикт «здорова».

Ну и прибавляет в весе женщина в соответствии с рекомендациями медиков. Хотя, конечно, этот показатель относительный. Все зависит от того, с каким весом женщина вступает в беременность. Ведь прибавка в 200-300 г в неделю для женщин весом 45 кг и 100 кг – две большие разницы.

После 20 недель беременности бывают большие прибавки веса. Как правило, это отеки: почки работают с перегрузкой, матка сдавливает мочеточники, нарушается отток мочи. Поэтому мы обращаем на это пристальное внимание.

Красные флажки: когда срочно к врачу

В карте беременной женщины есть четкий алгоритм, когда надо незамедлительно обратиться к врачу или даже вызывать скорую помощь:

- кровянистые выделения на любом сроке беременности – это показание к срочной госпитализации,

- боли – тянущие, острые, стреляющие, особенно внизу живота. Кстати, у беременных бывают нетипичные проявления того же аппендицита.

- тонус матки. Если вы трогаете свой животик и он как каменный, вам срочно к врачу. Потому что в нормальной беременности матка мягкая.

- тошнота, рвота,

- головная боль и мелькание мушек перед глазами,

- бурное или вялое шевеление плода,

- появление отеков.

В принципе любое нетипичное состояние требует медицинской помощи, потому что сама женщина может не понимать и неправильно оценить грозные сигналы тела.

Самые опасные осложнения: преэклампсия и эклампсия

Занимают ключевое место как причина материнской смертности. Первая представляет собой впервые возникшую после 20 недель беременности артериальную гипертензию на фоне сбоя работы почек, в анализах появляется белок в моче. Последствия очень тяжелые – вплоть до отека головного мозга. А он в свою очередь вызывает эклампсию – судороги, потерю сознания и кому.

Вообще считается, что 20 недель беременности – это переломный момент влияния беременности на организм. Примерно 25% беременных женщин не ощущают гипертензию. И им очень сложно объяснить опасность такого положения.

С преэклампсией госпитализация обязательна. Причем в тяжелых случаях - в палату интенсивной терапии. Лечения от прекэклампсии нет. В тяжелых случаях – только досрочное родоразрешение. Если это случилось на небольшом сроке, у нас есть сутки для профилактики дистресс-синдрома плода, чтобы помочь легким недоношенного ребенка.

Можно ли ее как-то предупредить? Уже несколько лет всем беременным на ранних сроках мы проводим скрининг – УЗИ с 11 дор 13,6 недель, анализ крови на сывороточные маркеры, данные анамнеза и текущего состояния беременной. Все эти сведения загружаем в программу Astraia, которая просчитывает риски хромосомных патологий плода (синдромы Дауна, Эдвардса и Патау), преэклампсии, задержки развития плода и преждевременных родов. Риски считаются высокими при показателях 1 к 100 и ниже. В этом случае проводится профилактическая терапия кардиомагнилом (150 мг ежедневно до 36 недель беременности).

Точная причина возникновения преэклампсии неизвестна. Может повлиять наличие соматических заболеваний сосудов и почек. Есть версия, что это может быть наследственным состоянием. Еще интересное наблюдение (научно не подтвержденное), что состояние зависит от количества прожитых лет с мужчиной, от кого женщина забеременела: чем дольше брак, тем меньше вероятность преэклампсии. Но бывают случаи, когда у здоровой женщины в первую беременности случается на ранних сроках тяжелая преэклампсия.

Насколько часто встречается это грозное осложнение? Примерно 8% беременных сталкиваются с этим. Но это средний показатель, бывают периоды, когда таких случаев нет, например, в 2023 году в нашей консультации их не было.

Гестационный диабет: неожиданная угроза

Еще один риск для нормальной беременности. То есть у женщины до беременности был нормальный сахар, никаких проявлений диабета не было, а вдруг показатели сахара резко выросли.

Понятно, что если женщина знает о своем заболевании – у нее ест диагноз «диабет» I или II типа, то тут все предсказуемо. Она находится под наблюдением своего эндокринолога, получает необходимую терапию, чтобы выносить ребенка и родить. А гестационный диабет обычно выявляется на 24-й неделе беременности – именно в этот период по протоколу мы проводим глюкозотолерантный тест. Если показатели теста превышают нормы, то женщину мы направляем к эндокринологу.

Кстати, сейчас у нас беременным с диабетом бесплатно выдают системы непрерывного контроля глюкозы. Это специальные датчики, которые устанавливают на руку пациентки, они синхронизированы с приложением на смартфоне. В режиме 24/7 онлайн женщина отслеживает показатели сахаров.

Излечим ли гестационный диабет? Возможно, после родов, он больше не проявится. А может, через некоторое время у женщины проявится обычный, не гестационный диабет. Таким женщинам мы настоятельно рекомендуем отслеживать уровень сахара в крови и после родов.

Для ребенка высокий сахар у мамы опасен возникновением диабетической фетопатией: ребенок может иметь большой вес при рождении (больше 4 кг), он нуждается в дополнительном выхаживании после рождения, так как возможны отеки, снижение мышечного тонуса, проблемы со вскармливанием.

Женщин с гестационным диабетом заранее госпитализируют перед родами на сроке 36 недель – чтобы избежать возможной внутриутробной гибели ребенка. Иногда на этом сроке приходится делать досрочное родоразрешение.

Враги нормальной беременности — анемия и ожирение

Российские акушеры-гинекологи считают, что сейчас у нас две большие проблемы при наблюдении беременных – анемия и ожирение. Именно поэтому важна прегравидарная подготовка и вообще здоровый образ жизни – чтобы вступить в беременность с нормальным уровнем железа и весом.

Чем опасна анемия в период беременности? Гипоксией плода и тяжелой анемией в послеродовый период для женщины.

Беременность и стресс: что нужно знать

Колоссальную роль для нормального вынашивания и родоразрешения имеет психологическое состояние женщины. Недаром говорят, что все болезни – от нервов. Если в жизни беременной случился сильный стресс, «сыпаться» начинает весь организм. Поэтому в протоколе ведения беременной есть обязательные консультации психолога. Если женщину что-то беспокоит, она в любой момент может получить консультацию и поддержку.

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А можно на море?

Вообще самым безопасным временем для отпуска считается второй тримест беременности, если нет противопоказаний.

В первый триместр я не рекомендую – все-таки организм только вступил в это интересное состояние, происходит масса разных процессов, поэтому лучше быть поближе к наблюдающему акушеру и привычной домашней обстановке. В третьем триместре уже, считаю, опасно. Долгие перелеты или поездки на автомобиле провоцируют отеки. Большой живот уже давит на все внутренние органы. Ну и акклиматизация тоже еще дополнительная нагрузка. Но если женщина считает, что отдых на море вернет ее к жизни, то сопротивляться я, например, не буду.

Можно ли «стрясти» беременность? Из моего опыта скажу так: нормальную беременность ничего не растрясет. Я, будучи беременной вторым ребенком на маленьком сроке, ездила в горы кататься на лыжах. Но это мой личный опыт, мое осознанное решение. И повторять его я не советую.

А вот если изначально есть какие-то отклонения, предпосылки для самопроизвольного прерывания, которые, кстати, не всегда можно отследить, то да, слово «растрясти» подойдет. И таким женщинам лучше не путешествовать на дальние расстояния.