Питер FM
Страна:
Россия
Премьера:
20.04.2006
Режиссер:
Оксана Бычкова
Актеры:
Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Владимир Машков, Александр Баширов, Ирина Рахманова, Андрей Краско, Алексей Барабаш, Наталья Рева-Рядинская, Олег Долин, Евгений Кулаков
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
12+
Рейтинг:
7.10
Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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