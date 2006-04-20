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Питер FM

Питер FM

Страна:
Россия
 
Премьера:
20.04.2006
 
Режиссер:
Оксана Бычкова
  
Актеры:
Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Владимир Машков, Александр Баширов, Ирина Рахманова, Андрей Краско, Алексей Барабаш, Наталья Рева-Рядинская, Олег Долин, Евгений Кулаков
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это. Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.

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