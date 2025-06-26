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Новые тарифы: с 1 июля туляки будут платить за коммуналку на 12,7% больше
Фото Дмитрия Дзюбина.

Новые тарифы: с 1 июля туляки будут платить за коммуналку на 12,7% больше

В региональном правительстве рассказали, как изменится стоимость услуг.

С 1 июля в Тульской области в соответствии с федеральным законодательством будут изменены тарифы на коммунальные услуги. Об этом 26 июня рассказал на брифинге председатель регионального комитета по тарифам Дмитрий Васин. 

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— Это плановый пересмотр ценовых параметров в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития, который сформирован во всех регионах страны. До этой даты тарифы не пересматривались ровно год, — отметил Дмитрий Васин. 

Стоимость за электроэнергию и розничные цены на газ для населения увеличились на 12,5 и 10,3% соответственно. Они устанавливаются едиными по региону. На все остальные коммунальные услуги тарифы устанавливаются по каждой системе ресурсоснабжения.

Экономически обоснованный уровень тарифов определяется на основе анализа технических и экономических параметров по каждому предприятию. Поэтому динамика изменения тарифов разная и учитывает не только индексацию стоимости топливно-энергетических ресурсов и расходов на оплату труда, но и другие факторы. 

— Наибольший рост тарифов будет в первую очередь у компаний, реализующих инвестиционные программы. Например, на 15% увеличатся тарифы на воду АО «Тулагорводоканал», который реализует концессионное соглашение по строительству 25 км магистральных водоводов, — отметил Дмитрий Васин.

В целом по всем видам услуг средний рост платы жителей составит 12,7%, что не превышает предельного роста платы, установленного законом.

Подробнее читайте в специальной статье Myslo по ссылке.

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вчера, в 15:00 −22
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