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Кроссы

Кроссы

Премьера:
19.06.2025
 
Режиссер:
Роб Эдвардс
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и наконец узнает, какой бывает настоящая жизнь.

Сегодня
09:50
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:20
Кинотеатр (Суворов)
12:25
Люксор Тула
12:40
Иллизиум (Новомосковск)
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Алмаз Синема
16:25
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Иллизиум (Новомосковск)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:20
Кинотеатр (Суворов)
12:25
Люксор Тула
12:40
Иллизиум (Новомосковск)
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Алмаз Синема
16:25
Люксор Тула
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Иллизиум (Новомосковск)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 июня, суббота
09:50
Алмаз Синема
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
11:20
Кинотеатр (Суворов)
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:20
Алмаз Синема
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, воскресенье
09:50
Алмаз Синема
11:00
Люксор Тула
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:20
Кинотеатр (Суворов)
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Алмаз Синема
17:40
Люксор Тула
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
09:50
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр (Суворов)
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
09:50
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр (Суворов)
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
09:50
Алмаз Синема
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:20
Кинотеатр (Суворов)
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Алмаз Синема
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
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19 августа - 21 июня 2023
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12 - 25 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19 - 25 июня
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Игра в кальмара: Перезагрузка
17 - 25 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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