Премьера: 19.06.2025

Режиссер: Роб Эдвардс

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и наконец узнает, какой бывает настоящая жизнь.