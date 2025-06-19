Кроссы
Премьера:
19.06.2025
Режиссер:
Роб Эдвардс
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Тай и Максин — брат и сестра, неразлучная пара кроссовок. Они живут в музее элитной обуви и привыкли к комфорту. Бег на улице, игры в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Однажды коллекционер похищает Максин, и теперь Тай вынужден отправиться на улицы Нью-Йорка, чтобы найти сестру. С него всегда сдували пылинки, но теперь он попадает в удивительный мир самой разной обуви и наконец узнает, какой бывает настоящая жизнь.
Сегодня
Завтра
21 июня, суббота
22 июня, воскресенье
|
09:50
|Алмаз Синема
|
11:00
|Люксор Тула
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:20
|Алмаз Синема
|
17:40
|Люксор Тула
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
|
09:50
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:20
|Алмаз Синема
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, вторник
|
09:50
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:20
|Алмаз Синема
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, среда
|
09:50
|Алмаз Синема
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:20
|Алмаз Синема
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:50
15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:40
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Люксор Тула
|
12:25
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
14:35
16:40
18:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
09:50
15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:40
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Люксор Тула
|
12:25
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
14:35
16:40
18:50
21 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
09:50
15:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Люксор Тула
|
11:00
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
17:00
19:05
21:15
22 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:50
15:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Люксор Тула
|
11:00
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
18:35
23 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:50
15:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
14:35
16:40
18:50
24 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
09:50
15:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
14:35
16:40
18:50
25 июня, среда
|Алмаз Синема
|
09:50
15:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
14:35
16:40
18:50
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