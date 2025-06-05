Дикая семейка
Премьера:
03.07.2025
Режиссер:
Клод Баррас
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
12+
11-летняя Керия живет с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Покойная мать девочки принадлежала к коренному народу пунанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живет в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев, и жизнь племени оказывается в опасности. Керия решает помочь родне и спасти лес.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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