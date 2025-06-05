Дикая семейка

Премьера: 03.07.2025

Режиссер: Клод Баррас

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 12+

11-летняя Керия живет с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Покойная мать девочки принадлежала к коренному народу пунанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живет в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев, и жизнь племени оказывается в опасности. Керия решает помочь родне и спасти лес.