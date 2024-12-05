Папу маме заверни
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Иван Архипов
Актеры:
Дмитрий Нагиев, Екатерина Шпица, Виталия Корниенко, Сергей Астахов, Анна Хилькевич, Роман Попов, Михаил Тарабукин, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров, Надежда Сысоева
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
12+
Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на Новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин со звездой состоится вопреки всему.
Сегодня
|
13:40
|Люксор Тула
|
15:25
|Алмаз Синема
|
18:10
|Люксор Тула
|
18:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
Завтра
|
13:40
|Люксор Тула
|
15:25
|Алмаз Синема
|
18:10
|Люксор Тула
|
18:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:50
|Люксор Тула
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
22:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
|
12:10
|Люксор Тула
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Люксор Тула
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
|
12:10
|Люксор Тула
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Люксор Тула
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
22:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Люксор Тула
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Люксор Тула
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
22:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Алмаз Синема
|
19:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:20
|Люксор Тула
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:25
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:35
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:15
|Люксор Тула
|
13:40
18:10
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:25
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:35
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Люксор Тула
|
13:40
18:10
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:05
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
18:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:15
|Люксор Тула
|
12:10
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:05
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Люксор Тула
|
12:10
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
00:05
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
18:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:15
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
22:45
00:00
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
18:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
22:40
11 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
18:00
|Кинотеатр (Суворов)
|
19:00
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
20:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
19:15
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
21:40
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