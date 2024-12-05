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Папу маме заверни

Папу маме заверни

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Иван Архипов
  
Актеры:
Дмитрий Нагиев, Екатерина Шпица, Виталия Корниенко, Сергей Астахов, Анна Хилькевич, Роман Попов, Михаил Тарабукин, Михаил Богдасаров, Олег Тактаров, Надежда Сысоева
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Дочка учительницы мечтает подарить маме необычный подарок на Новый год и сделать ее счастливой. В агентстве нестандартных подарков она выбирает самый дорогой — ужин со звездой. Но сложно было предположить, о каком гонораре идет речь, и теперь у нее с друзьями есть несколько месяцев, чтобы заработать эти деньги. Друзья-музыканты помогают ей в этом. По стечению обстоятельств звезда — безответная школьная любовь мамы, и новогодний ужин со звездой состоится вопреки всему.

Сегодня
13:40
Люксор Тула
15:25
Алмаз Синема
18:10
Люксор Тула
18:35
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Алмаз Синема
19:50
Люксор Тула
20:45
Кинотеатр 3D (Венев)
Завтра
13:40
Люксор Тула
15:25
Алмаз Синема
18:10
Люксор Тула
18:35
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Алмаз Синема
19:50
Люксор Тула
20:45
Кинотеатр 3D (Венев)
22:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, суббота
12:10
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Люксор Тула
20:45
Кинотеатр 3D (Венев)
00:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, воскресенье
12:10
Люксор Тула
18:00
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Люксор Тула
20:45
Кинотеатр 3D (Венев)
22:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
00:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, понедельник
18:00
Алмаз Синема
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
22:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, вторник
18:00
Алмаз Синема
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
20:45
Кинотеатр 3D (Венев)
22:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, среда
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Алмаз Синема
19:00
Кинотеатр (Суворов)
19:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:20
Люксор Тула
20:45
Кинотеатр 3D (Венев)
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
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Эммануэль
5 - 8 декабря
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Звезды в Сибири
5 - 12 декабря
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Огниво
5 - 11 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Безмолвное братство
5 - 11 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Объектив
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