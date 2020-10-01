Страна: Канада, Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 08.10.2020

Режиссер: Вигго Мортенсен

Актеры: Вигго Мортенсен, Лэнс Хенриксен, Сверрир Гуднасон, Лора Линни, Ханна Гросс, Терри Чен, Дэвид Кроненберг, Брекен Барнс, Грейди МакКензи, Пирс Биджвоет

Жанр: драма

Продолжительноcть: 112 мин

Главный герой — Джон Петерсен, проживающий со своим партнером Эриком и удочеренным ребенком Моникой в Калифорнии. Отец Джона — человек старой закалки, придерживающийся традиционных жизненных ценностей. Однако он стареет и будет вынужден перебраться к сыну, из-за чего возникнет конфликт двух точек зрения на мир.