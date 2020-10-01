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Падение

Падение

Страна:
Канада, Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 08.10.2020
 
Режиссер:
Вигго Мортенсен
  
Актеры:
Вигго Мортенсен, Лэнс Хенриксен, Сверрир Гуднасон, Лора Линни, Ханна Гросс, Терри Чен, Дэвид Кроненберг, Брекен Барнс, Грейди МакКензи, Пирс Биджвоет
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

Главный герой — Джон Петерсен, проживающий со своим партнером Эриком и удочеренным ребенком Моникой в Калифорнии. Отец Джона — человек старой закалки, придерживающийся традиционных жизненных ценностей. Однако он стареет и будет вынужден перебраться к сыну, из-за чего возникнет конфликт двух точек зрения на мир.

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Сегодня
12:05 Киносити
22:30 Киносити
Завтра
12:05 Киносити
22:30 Киносити
10 октября, суббота
12:05 Киносити
22:30 Киносити
11 октября, воскресенье
12:05 Киносити
22:30 Киносити
12 октября, понедельник
12:05 Киносити
22:30 Киносити
13 октября, вторник
12:05 Киносити
22:30 Киносити
14 октября, среда
12:05 Киносити
21:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Обе-Рек
Купить билет
7 ноября, суббота 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 620-1620 ₽
MegaloMania Acoustic
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10 октября, суббота 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Вера Снежная
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28 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Нейромонах Феофан
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15 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1080-2800 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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