Падение
Страна:
Канада, Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 08.10.2020
Режиссер:
Вигго Мортенсен
Актеры:
Вигго Мортенсен, Лэнс Хенриксен, Сверрир Гуднасон, Лора Линни, Ханна Гросс, Терри Чен, Дэвид Кроненберг, Брекен Барнс, Грейди МакКензи, Пирс Биджвоет
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
112 мин
Главный герой — Джон Петерсен, проживающий со своим партнером Эриком и удочеренным ребенком Моникой в Калифорнии. Отец Джона — человек старой закалки, придерживающийся традиционных жизненных ценностей. Однако он стареет и будет вынужден перебраться к сыну, из-за чего возникнет конфликт двух точек зрения на мир.
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1080-2800 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽