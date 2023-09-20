Остаться в живых
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Алессио Лигуори
Актеры:
Марко Боччи, Диана Флери, Филиппо Нигро, Марина Рокко, Кацярына Шульга, Алессандро Тибери, Эдуардо Вальдарнини
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
91 минута
Три молодые пары решают провести незабываемые выходные на роскошной яхте. Но долгожданный круиз очень быстро оборачивается для них настоящим кошмаром. После вечеринки они просыпаются посреди моря и узнают, что на яхте исчезла еда и вода. В это же время по рации они слышат неизвестный голос, который начинает леденящую кровь психологическую игру. Страх за свою жизнь пробуждает в каждом самые темные стороны, и они обнаруживают страшную правду, которую хотелось бы забыть.
Сегодня
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, суббота
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, воскресенье
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, понедельник
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 сентября, среда
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
23 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
24 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
25 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
27 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
25 сентября, понедельник 00:00
24 сентября - 4 октября
26 сентября, вторник 00:00
19 августа - 27 сентября
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября