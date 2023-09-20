Остаться в живых

Премьера: 21.09.2023

Режиссер: Алессио Лигуори

Актеры: Марко Боччи, Диана Флери, Филиппо Нигро, Марина Рокко, Кацярына Шульга, Алессандро Тибери, Эдуардо Вальдарнини

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 91 минута

Три молодые пары решают провести незабываемые выходные на роскошной яхте. Но долгожданный круиз очень быстро оборачивается для них настоящим кошмаром. После вечеринки они просыпаются посреди моря и узнают, что на яхте исчезла еда и вода. В это же время по рации они слышат неизвестный голос, который начинает леденящую кровь психологическую игру. Страх за свою жизнь пробуждает в каждом самые темные стороны, и они обнаруживают страшную правду, которую хотелось бы забыть.