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Остаться в живых

Остаться в живых

Премьера:
21.09.2023
 
Режиссер:
Алессио Лигуори
  
Актеры:
Марко Боччи, Диана Флери, Филиппо Нигро, Марина Рокко, Кацярына Шульга, Алессандро Тибери, Эдуардо Вальдарнини
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
91 минута
  

Три молодые пары решают провести незабываемые выходные на роскошной яхте. Но долгожданный круиз очень быстро оборачивается для них настоящим кошмаром. После вечеринки они просыпаются посреди моря и узнают, что на яхте исчезла еда и вода. В это же время по рации они слышат неизвестный голос, который начинает леденящую кровь психологическую игру. Страх за свою жизнь пробуждает в каждом самые темные стороны, и они обнаруживают страшную правду, которую хотелось бы забыть.

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