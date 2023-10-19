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Ночь в магазине ужастиков

Ночь в магазине ужастиков

Премьера:
20.10.2022
 
Режиссер:
Дэвид Поуг
  
Актеры:
Рейчел Ли Кук, Кристофер Ллойд, Марла Гиббс, Брэд Картер, Марисса Рейес, Джейден Дж.Смит, Дилан Мартин Фрэнкел, Мишель Чивиле, Донован Колан, Билли Рой
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези
  
Продолжительноcть:
87 минут
  

Накануне Хэллоуина в городе открывается магазин ужастиков. Группа друзей решает тайком устроить в нем развеселую вечеринку. Но внезапно появляется незваный гость — таинственный призрак магната-миллионера. Его сногсшибательные шутки и другие очень странные события не дадут друзьям забыть этот праздник…

Сегодня
13:50
Алмаз Синема
Завтра
13:50
Алмаз Синема
21 октября, суббота
13:50
Алмаз Синема
22 октября, воскресенье
13:50
Алмаз Синема
23 октября, понедельник
13:50
Алмаз Синема
24 октября, вторник
13:50
Алмаз Синема
25 октября, среда
13:50
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Басня
11 мая - 25 октября
Алмаз Синема
Исчезнувшая в звездах
12 - 25 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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24 сентября - 25 октября
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19 августа - 25 октября
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Заклятие. Зло внутри
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На Рубле без рубля
19 - 25 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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