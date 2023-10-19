Ночь в магазине ужастиков
Премьера:
20.10.2022
Режиссер:
Дэвид Поуг
Актеры:
Рейчел Ли Кук, Кристофер Ллойд, Марла Гиббс, Брэд Картер, Марисса Рейес, Джейден Дж.Смит, Дилан Мартин Фрэнкел, Мишель Чивиле, Донован Колан, Билли Рой
Жанр:
Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
87 минут
Накануне Хэллоуина в городе открывается магазин ужастиков. Группа друзей решает тайком устроить в нем развеселую вечеринку. Но внезапно появляется незваный гость — таинственный призрак магната-миллионера. Его сногсшибательные шутки и другие очень странные события не дадут друзьям забыть этот праздник…
Сегодня
|
13:50
|Алмаз Синема
Завтра
|
13:50
|Алмаз Синема
21 октября, суббота
|
13:50
|Алмаз Синема
22 октября, воскресенье
|
13:50
|Алмаз Синема
23 октября, понедельник
|
13:50
|Алмаз Синема
24 октября, вторник
|
13:50
|Алмаз Синема
25 октября, среда
|
13:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:50
21 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
13:50
22 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:50
23 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:50
24 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
13:50
25 октября, среда
|Алмаз Синема
|
13:50
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