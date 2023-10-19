Ночь в магазине ужастиков

Премьера: 20.10.2022

Режиссер: Дэвид Поуг

Актеры: Рейчел Ли Кук, Кристофер Ллойд, Марла Гиббс, Брэд Картер, Марисса Рейес, Джейден Дж.Смит, Дилан Мартин Фрэнкел, Мишель Чивиле, Донован Колан, Билли Рой

Жанр: Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 87 минут

Накануне Хэллоуина в городе открывается магазин ужастиков. Группа друзей решает тайком устроить в нем развеселую вечеринку. Но внезапно появляется незваный гость — таинственный призрак магната-миллионера. Его сногсшибательные шутки и другие очень странные события не дадут друзьям забыть этот праздник…