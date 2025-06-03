3 июня: золотистый ретривер стал директором по счастью и Международная олимпиада гуманоидов

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Дожди не исключены. Сегодня в Туле возможны небольшие дожди и до +23 градусов.

В одном из индийских стартапов произошло необычное событие: на должность директора по счастью был назначен золотистый ретривер.

Основные обязанности нового директора заключаются в приветствии сотрудников, создании комфортной обстановки и организации неформальных «кофейных сессий». Каждый день хвостатый менеджер встречает своих коллег с радостным лаем и помогает снизить уровень стресса.

Чтобы сделать свое присутствие еще более официальным, у пса уже есть собственная визитка и электронная почта. Кроме того, он имеет заранее запланированный график встреч, который включает в себя время для общения с сотрудниками и совместные прогулки на свежем воздухе.

Сегодня слушаем Hollywood Undead - We Are.

С 29 августа по 2 сентября в Греции пройдет уникальное событие — первая Международная олимпиада гуманоидов. На этой необычной арене роботы-атлеты будут состязаться в различных дисциплинах, включая спринт, прыжки с трамплина и метание копья.

Организаторы мероприятия уверены, что олимпиада станет важным шагом в развитии технологий и робототехники, а также привлечет внимание к возможностям гуманоидных роботов. Участники из разных стран продемонстрируют свои достижения в области механики, программирования и искусственного интеллекта.

Спортсмены-роботы будут оцениваться не только по скорости и точности, но и по оригинальности решений, применяемых для выполнения заданий. Это позволит продемонстрировать, как далеко продвинулись технологии создания гуманоидов.

В этой фотоподборке представлены монстрики Лабубу, интерпретированные российскими дизайнерами в различных национальных стилях. Каждый из этих персонажей не только отражает характерные черты своей культуры, но и воплощает в себе элементы фольклора и традиционного искусства.